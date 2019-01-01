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У гіпермаркеті «Там Там» – акція на апельсини, сир та «Coca-Cola»*

У гіпермаркеті «Там Там» – акція на апельсини, сир та «Coca-Cola»*
Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» запрошує лучан та гостей міста скористатися вигідними знижками.

Про це повідомляє пресслужба закладу.

Зокрема, пропонують за акційну ціну на такі товари:

- напій безалкогольний «Coca-Cola» 1,5л - 16,90 грн;
- сир «Едельпільц Блю 50%» ТМ «Paladin» 100г - 19,99 грн.
- апельсин – 25,90 грн/кг

Акція діє з 29 листопада до 12 грудня 2019. Кількість товару обмежена.

У гіпермаркеті «Там Там» – акція на апельсини, сир та «Coca-Cola»*
У гіпермаркеті «Там Там» – акція на апельсини, сир та «Coca-Cola»*
У гіпермаркеті «Там Там» – акція на апельсини, сир та «Coca-Cola»*


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Теги: акції, Там Там, знижки, гіпермаркет, Луцьк
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