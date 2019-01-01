У гіпермаркеті «Там Там» – акція на апельсини, сир та «Coca-Cola»*
Сьогодні, 12:43
Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» запрошує лучан та гостей міста скористатися вигідними знижками.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
Зокрема, пропонують за акційну ціну на такі товари:
- напій безалкогольний «Coca-Cola» 1,5л - 16,90 грн;
- сир «Едельпільц Блю 50%» ТМ «Paladin» 100г - 19,99 грн.
- апельсин – 25,90 грн/кг
Акція діє з 29 листопада до 12 грудня 2019. Кількість товару обмежена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба закладу.
Зокрема, пропонують за акційну ціну на такі товари:
- напій безалкогольний «Coca-Cola» 1,5л - 16,90 грн;
- сир «Едельпільц Блю 50%» ТМ «Paladin» 100г - 19,99 грн.
- апельсин – 25,90 грн/кг
Акція діє з 29 листопада до 12 грудня 2019. Кількість товару обмежена.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку на Стрілецькій в будинках немає тепла через аварію
Сьогодні, 13:00
У гіпермаркеті «Там Там» – акція на апельсини, сир та «Coca-Cola»*
Сьогодні, 12:43