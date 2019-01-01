У гіпермаркеті «Там Там» – акція на апельсини, сир та «Coca-Cola»*





Про це повідомляє пресслужба закладу.



Зокрема, пропонують за акційну ціну на такі товари:



- напій безалкогольний «Coca-Cola» 1,5л - 16,90 грн;

- сир «Едельпільц Блю 50%» ТМ «Paladin» 100г - 19,99 грн.

- апельсин – 25,90 грн/кг



Акція діє з 29 листопада до 12 грудня 2019. Кількість товару обмежена.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Гіпермаркет «Там Там Сімейні традиції» запрошує лучан та гостей міста скористатися вигідними знижками.Про це повідомляє пресслужба закладу.Зокрема, пропонують за акційну ціну на такі товари:- напій безалкогольний «Coca-Cola» 1,5л - 16,90 грн;- сир «Едельпільц Блю 50%» ТМ «Paladin» 100г - 19,99 грн.- апельсин – 25,90 грн/кгАкція діє з 29 листопада до 12 грудня 2019. Кількість товару обмежена.

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