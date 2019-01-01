Завтра, 7 грудня, у Луцьк прибуває чудотворна ікона, яка замироточила в Єрусалимі





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Більше тижня вірні матимуть можливість молитися перед святинею в головному храмі єпархії як за оголошеними богослужіннями, так і приватно.



7 грудня, субота, 17.00 – зустріч реліквії біля центральної брами.



8 грудня, неділя: 10.00 – Божественна літургія, молебень до Пречистої Діви Марії; 17.00 – вечірня з акафістом Пресвятій Богородиці.



9–11 грудня, понеділок–середа: 9.00 – Божественна літургія, молебень; 17.00 – вечірня з акафістом.



12 грудня, четвер: 9.00 – Божественна літургія, молебень; 17.00 – Соборування (для прийняття цього таїнства необхідно приступити до Сповіді й Причастя, а також перед відправою зареєструватися у свічниці).



13 грудня, п’ятниця: 9.00 – Божественна літургія, молебень; 17.00 – вечірня з акафістом.



14 грудня, субота: 9.00 – Божественна літургія, молебень; 17.00 – всенічна.



15 грудня, неділя: 10.00 – Божественна літургія, молебень; 17.00 – вечірня з акафістом.



Окрім зазначених відправ, між ранковими та вечірніми богослужіннями – молебні на замовлення.



Раніше інформаційна служба єпархії повідомляла про краплинку мира, що з’явилася на образі Богородиці, який придбали у Вифлиємі. Тоді один із прочан – священник Павло Михальчук – вирішив придбати ікону для своєї сім’ї.



У храмі Гробниці Божої Матері, де на чільному місці встановлено Єрусалимську ікону Діви Марії, богомольці почали правити акафіст. Душпастир перший приклонився до святині та поставив Вифлеємську реліквію біля Єрусалимської. Після цього продовжив читати акафіст, а владика Михаїл помазував прочан миром. Саме у цей час паломники побачили рідину на іконі у вигляді сльози, яка скотилась.



Тепер образ зберігається у храмі Великомучениці Параскеви-П’ятниці, що в Закарпатській єпархії, де служить о. Павло.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завтра, 7 грудня, у кафедральний собор Святої Трійці прибуває образ Пресвятої Богородиці, який замироточив під час паломництва волинян у Єрусалимі.Про це повідомляє Волинська єпархія ПЦУ. Більше тижня вірні матимуть можливість молитися перед святинею в головному храмі єпархії як за оголошеними богослужіннями, так і приватно.7 грудня, субота, 17.00 – зустріч реліквії біля центральної брами.8 грудня, неділя: 10.00 – Божественна літургія, молебень до Пречистої Діви Марії; 17.00 – вечірня з акафістом Пресвятій Богородиці.9–11 грудня, понеділок–середа: 9.00 – Божественна літургія, молебень; 17.00 – вечірня з акафістом.12 грудня, четвер: 9.00 – Божественна літургія, молебень; 17.00 – Соборування (для прийняття цього таїнства необхідно приступити до Сповіді й Причастя, а також перед відправою зареєструватися у свічниці).13 грудня, п’ятниця: 9.00 – Божественна літургія, молебень; 17.00 – вечірня з акафістом.14 грудня, субота: 9.00 – Божественна літургія, молебень; 17.00 – всенічна.15 грудня, неділя: 10.00 – Божественна літургія, молебень; 17.00 – вечірня з акафістом.Окрім зазначених відправ, між ранковими та вечірніми богослужіннями – молебні на замовлення.Раніше інформаційна служба єпархії, який придбали у Вифлиємі. Тоді один із прочан – священник– вирішив придбати ікону для своєї сім’ї.У храмі Гробниці Божої Матері, де на чільному місці встановлено Єрусалимську ікону Діви Марії, богомольці почали правити акафіст. Душпастир перший приклонився до святині та поставив Вифлеємську реліквію біля Єрусалимської. Після цього продовжив читати акафіст, а владика Михаїл помазував прочан миром. Саме у цей час паломники побачили рідину на іконі у вигляді сльози, яка скотилась.Тепер образ зберігається у храмі Великомучениці Параскеви-П’ятниці, що в Закарпатській єпархії, де служить

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