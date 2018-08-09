У Луцьку на Стрілецькій в будинках немає тепла через аварію

З 10 години 6 грудня відсутня послуга з централізованого опалення в житлових будинках на вулиці Стрілецькій, 27 та 29. Це сталося у зв’язку з витоком теплоносія на трубопроводі централізованого опалення.Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло».Працівники підприємства виконують роботи з ліквідації витоку. Орієнтовний термін завершення робіт – сьогодні, 6 грудня, по 17 годині.Витік теплоносія на мережі зафіксували і на котельні на вул. 8-го березня, 3. Аварійно-відновлювальні роботи на ділянці трубопроводу централізованого опалення будуть здійснюватися працівниками підприємства завтра, 7 грудня. На час виконання робіт послуга з централізованого опалення буде тимчасово відсутня у мешканців житлового будинку на просп. Перемоги, 22. Відновлення послуги – до кінця дня.