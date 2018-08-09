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У Луцьку на Стрілецькій в будинках немає тепла через аварію

У Луцьку на Стрілецькій в будинках немає тепла через аварію
З 10 години 6 грудня відсутня послуга з централізованого опалення в житлових будинках на вулиці Стрілецькій, 27 та 29. Це сталося у зв’язку з витоком теплоносія на трубопроводі централізованого опалення.

Про це повідомляє ДКП «Луцьктепло».

Працівники підприємства виконують роботи з ліквідації витоку. Орієнтовний термін завершення робіт – сьогодні, 6 грудня, по 17 годині.

Витік теплоносія на мережі зафіксували і на котельні на вул. 8-го березня, 3. Аварійно-відновлювальні роботи на ділянці трубопроводу централізованого опалення будуть здійснюватися працівниками підприємства завтра, 7 грудня. На час виконання робіт послуга з централізованого опалення буде тимчасово відсутня у мешканців житлового будинку на просп. Перемоги, 22. Відновлення послуги – до кінця дня.

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Теги: аварія, Луцьктепло, теплопостачання, Стрілецька, Луцьк
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