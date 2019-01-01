Як карають вихованців волинського військового ліцею





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Офіцер-вихователь ІІІ курсу Ігор Поворознюк зауважив, що у навчальному закладі діє система покарань і заохочень.



«Щодо заохочення, то тих ліцеїстів, до яких немає зауважень, з дозволу батьків відпускаємо додому, – каже Ігор Поворознюк. – Щоб отримати заохочення, треба добре навчатися відповідно до потенційних можливостей, які дитині визначили педагоги, а також добре поводитися, бути активним та ініціативним, брати участь у ліцейних заходах. Якщо ж ліцеїст вчинив якийсь проступок, то відповідно до Статуту Збройних Сил України та Статуту ліцею, ми застосовуємо покарання. Наприклад, дитину не відпускають додому на вихідні, це може бути наряд на роботи, скажімо, якщо дозволяють погодні умови, викопати окоп тощо. Звісно, найстрашніше для них покарання – коли на вихідних доводиться лишатися у ліцеї».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли, яка система покарань існує у Волинському обласному ліцеї із посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.Про це повідомляє ІА Волинські новини Офіцер-вихователь ІІІ курсузауважив, що у навчальному закладі діє система покарань і заохочень.«Щодо заохочення, то тих ліцеїстів, до яких немає зауважень, з дозволу батьків відпускаємо додому, – каже Ігор Поворознюк. – Щоб отримати заохочення, треба добре навчатися відповідно до потенційних можливостей, які дитині визначили педагоги, а також добре поводитися, бути активним та ініціативним, брати участь у ліцейних заходах. Якщо ж ліцеїст вчинив якийсь проступок, то відповідно до Статуту Збройних Сил України та Статуту ліцею, ми застосовуємо покарання. Наприклад, дитину не відпускають додому на вихідні, це може бути наряд на роботи, скажімо, якщо дозволяють погодні умови, викопати окоп тощо. Звісно, найстрашніше для них покарання – коли на вихідних доводиться лишатися у ліцеї».

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