Гравці футбольного клубу «Волині» – у збірній півріччя Першої ліги
Сьогодні, 13:17
Друга сходинка таблиці за підсумками першої частини чемпіонату України, а також 8-матчева переможна серія восени не могли залишити «Волинь» без номінацій у традиційному списку найкращих гравців літа-осені у Першій лізі від Артура Валерка та «Спорт-Арени».
Про це повідомляє футбольний клуб.
Цього разу від команди туди потрапило троє футболістів – Денис Кожанов, Сіаваш Хагназарі та Міха Горопевшек.
«Центральний захисник – Міха Горопевшек
28 років, 17 матчів (1192 хвилини), 4 голи, 6 асистів.
Правий півзахисник – Денис Кожанов
32 роки, 19 матчів (1639 хвилин), 12 голів, 4 асисти.
Атакувальний півзахисник – Сіаваш Хагназарі
24 роки, 17 матчів (1143 хвилини), 4 голи, 2 асисти.
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Про це повідомляє футбольний клуб.
Цього разу від команди туди потрапило троє футболістів – Денис Кожанов, Сіаваш Хагназарі та Міха Горопевшек.
«Центральний захисник – Міха Горопевшек
28 років, 17 матчів (1192 хвилини), 4 голи, 6 асистів.
Правий півзахисник – Денис Кожанов
32 роки, 19 матчів (1639 хвилин), 12 голів, 4 асисти.
Атакувальний півзахисник – Сіаваш Хагназарі
24 роки, 17 матчів (1143 хвилини), 4 голи, 2 асисти.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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