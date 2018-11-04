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Гравці футбольного клубу «Волині» – у збірній півріччя Першої ліги

Гравці футбольного клубу «Волині» – у збірній півріччя Першої ліги
Друга сходинка таблиці за підсумками першої частини чемпіонату України, а також 8-матчева переможна серія восени не могли залишити «Волинь» без номінацій у традиційному списку найкращих гравців літа-осені у Першій лізі від Артура Валерка та «Спорт-Арени».

Про це повідомляє футбольний клуб.

Цього разу від команди туди потрапило троє футболістів – Денис Кожанов, Сіаваш Хагназарі та Міха Горопевшек.

«Центральний захисник – Міха Горопевшек
28 років, 17 матчів (1192 хвилини), 4 голи, 6 асистів.

Правий півзахисник – Денис Кожанов
32 роки, 19 матчів (1639 хвилин), 12 голів, 4 асисти.

Атакувальний півзахисник – Сіаваш Хагназарі
24 роки, 17 матчів (1143 хвилини), 4 голи, 2 асисти.


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Теги: ФК "Волинь", Перша ліга
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