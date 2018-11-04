Гравці футбольного клубу «Волині» – у збірній півріччя Першої ліги

Артура Валерка та «Спорт-Арени».



Про це повідомляє

Цього разу від команди туди потрапило троє футболістів – Денис Кожанов, Сіаваш Хагназарі та Міха Горопевшек.



«Центральний захисник – Міха Горопевшек

28 років, 17 матчів (1192 хвилини), 4 голи, 6 асистів.



Правий півзахисник – Денис Кожанов

32 роки, 19 матчів (1639 хвилин), 12 голів, 4 асисти.



Атакувальний півзахисник – Сіаваш Хагназарі

24 роки, 17 матчів (1143 хвилини), 4 голи, 2 асисти.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Друга сходинка таблиці за підсумками першої частини чемпіонату України, а також 8-матчева переможна серія восени не могли залишити «Волинь» без номінацій у традиційному списку найкращих гравців літа-осені у Першій лізі відта «Спорт-Арени».Про це повідомляє футбольний клуб.

Цього разу від команди туди потрапило троє футболістів –«Центральний захисник – Міха Горопевшек28 років, 17 матчів (1192 хвилини), 4 голи, 6 асистів.Правий півзахисник – Денис Кожанов32 роки, 19 матчів (1639 хвилин), 12 голів, 4 асисти.Атакувальний півзахисник – Сіаваш Хагназарі24 роки, 17 матчів (1143 хвилини), 4 голи, 2 асисти.

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