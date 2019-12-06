Масштабна пожежа в Києві: горять склади швейної фабрики





Про це повідомляють



У Києві загорілися склади швейної фабрики, які знаходяться на проспекті Перемоги, внаслідок чого в різних куточках столиці видно стовп чорного диму.



Через загрозу поширення вогню займанню присвоїли ранг підвищеної складності.



Поки що інформації про постраждалих немає. На місці працюють рятувальники.

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