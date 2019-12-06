Масштабна пожежа в Києві: горять склади швейної фабрики
Сьогодні, 13:32
У Києві на проспекті Перемоги загорілися склади швейної фабрики. На місці працюють бійці ДСНС.
Про це повідомляють Факти.
У Києві загорілися склади швейної фабрики, які знаходяться на проспекті Перемоги, внаслідок чого в різних куточках столиці видно стовп чорного диму.
Через загрозу поширення вогню займанню присвоїли ранг підвищеної складності.
Поки що інформації про постраждалих немає. На місці працюють рятувальники.
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Про це повідомляють Факти.
У Києві загорілися склади швейної фабрики, які знаходяться на проспекті Перемоги, внаслідок чого в різних куточках столиці видно стовп чорного диму.
Через загрозу поширення вогню займанню присвоїли ранг підвищеної складності.
Поки що інформації про постраждалих немає. На місці працюють рятувальники.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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