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Масштабна пожежа в Києві: горять склади швейної фабрики

Масштабна пожежа в Києві: горять склади швейної фабрики
У Києві на проспекті Перемоги загорілися склади швейної фабрики. На місці працюють бійці ДСНС.

Про це повідомляють Факти.

У Києві загорілися склади швейної фабрики, які знаходяться на проспекті Перемоги, внаслідок чого в різних куточках столиці видно стовп чорного диму.

Через загрозу поширення вогню займанню присвоїли ранг підвищеної складності.

Поки що інформації про постраждалих немає. На місці працюють рятувальники.

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Теги: пожежа, Київ
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