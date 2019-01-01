«Волонтерська діяльність – це як море»: волинянка в Данії допомагає рятувати дитячі життя

Аліни Тимкович-Нільсен.



Жінка допомагає рятувати хворих дітей та стала одним із символів, окрасою багатотисячної громади українців, які проживають в цій країні. Вона була обрана однією з переможниць проєкту “Відомі українці Данії”, котрий вшанував видатних представників діаспори, - пише



Проте остаточно змусило вигукнути «нічого собі», коли довідався більше від її рідної нені Тетяни Леонідівни Тимкович про те, чим займається донька.



Вона – волонтерка. Нині Аліна очолює «Клуб Україна» (об’єднання українців у Данії), який серед іншого займається збором коштів для дітей, котрі потребують невідкладного, дороговартісного лікування за кордоном. Для цього спільно з місцевою благодійною організацією влаштовують благодійні концерти, сніданки, ярмарки, доброчинні акції. Таким чином, до прикладу, вдалося допомогти дівчинці з Волинської області. За ці роки активісти зуміли назбирати більше восьми мільйонів гривень.



Також героїня публікації опікується українською суботньою школою в місті Вайле. Останню заснували, аби нащадки емігрантів не забували звідкіля вони родом. Там їх навчають мови, традицій, історії предків, виховують національно свідомими особистостями. Пані Аліна є активною прихожанкою місцевої церкви Пресвятої Трійці (осередку духовного життя українців Данії), а ще членкинею Душпастирської ради згаданої громади.



При цьому встигає працювати, займатися власною самоосвітою та ніжно огортати любов’ю четверо своїх дітей. Вражаюче, як для багатодітної матері. Переконаний, завдяки такій непосидючості (у доброму значенні) вона й потрапила цьогоріч до переліку та стала однією з переможниць проєкту «Відомі українці Данії». Аліну вшанували разом із п’ятнадцятьма іншими видними представниками діаспори.



Аліна очолює «Клуб Україна» (об’єднання українців у Данії), який серед іншого займається збором коштів для дітей, котрі потребують невідкладного, дороговартісного лікування за кордоном.

Дуже пишаюся своєю донечкою. Аліна завжди була активною дівчиною. У шкільному, юнацькому віці постійно брала участь в різноманітних конкурсах, відвідувала гуртки, організовувала між школами змагання команд КВК. Тепер от у Данії постійно перебуває у вирі подій, діяльна, працює на благо громади, співвітчизників. Попри роботу, сімейні турботи знаходить час займатися волонтерством, допомагати тим, хто цього потребує. Хоч і важко їй все поєднувати, та каже, що інакше просто не може.



"Характер такий у неї. Вона у мене скромна, не любить слави. Але робить, вважаю, надзвичайно важливу справу. Лише те, що разом із однодумцями Аліна рятує життя дітей, означає дуже багато та заслуговує на шану. Кожного разу, як навідую її в Данії, серце наповнюється радістю від побаченого, наскільки там українці згуртовані, патріотичні. Хоч і відірвані від Батьківщини, але вони не забувають про неї. Знаходять можливість навчати дітей української мови, історії, звичаям. У сім’ях розмовляють рідною мовою. Намагаються слідкувати за новинами життя України, малої батьківщини", – ділиться мама Тетяна Леонідівна.



Коли на сході України розпочалася війна, українці Данії глибоко перейнялися бідою, котра прийшла на їх батьківську землю. Із допомогою далекобійників представники української діаспори взялися передавати для наших військових продукти харчування, обмундирування, тощо.



"Насправді волонтерська діяльність – це як море: може бути бурхливим, насиченим кольорами, з вихрем та хвилями, підхопити та нести своїми підводними течіями у відкритий небезпечний простір, де ти з головою поринаєш у прохолодні, небезпечні, наповнені ризиком, води… Бути спокійним та лагідним, приносити натхнення, ідеї, похвалу та дяку, що надихає на нові рекордні запливи у ті холодні та небезпечні території, аби набратися мужності, досвіду, терпіння та мудрості.



Можливість повного штилю є невиключною у певний період, адже більшість волонтерів намагається балансувати поміж приватним життям, наповненим сім’єю, дітлахами, друзями, роботою, та публічною волонтерською діяльністю, що вимагає зусиль продовжувати і продовжувати пливти. Упевнена, що ще багато десятків, а то й сотень щирих, добрих, відданих та талановитих українців заслуговують бути у переліку «відомих», закарбувати своє ім’я в історії розвитку діаспори на теренах королівства Данії", – пояснює Аліна Тимкович зміст волонтерства.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Понад десятиліття тому маленьке скандинавське королівство Данія стало другим домом для волонтерки з Каменя-КаширськогоЖінка допомагає рятувати хворих дітей та стала одним із символів, окрасою багатотисячної громади українців, які проживають в цій країні. Вона була обрана однією з переможниць проєкту “Відомі українці Данії”, котрий вшанував видатних представників діаспори, - пише "Волинь Нова" Проте остаточно змусило вигукнути «нічого собі», коли довідався більше від її рідної неніпро те, чим займається донька.Вона – волонтерка. Нині Аліна очолює «Клуб Україна» (об’єднання українців у Данії), який серед іншого займається збором коштів для дітей, котрі потребують невідкладного, дороговартісного лікування за кордоном. Для цього спільно з місцевою благодійною організацією влаштовують благодійні концерти, сніданки, ярмарки, доброчинні акції. Таким чином, до прикладу, вдалося допомогти дівчинці з Волинської області. За ці роки активісти зуміли назбирати більше восьми мільйонів гривень.Також героїня публікації опікується українською суботньою школою в місті Вайле. Останню заснували, аби нащадки емігрантів не забували звідкіля вони родом. Там їх навчають мови, традицій, історії предків, виховують національно свідомими особистостями. Пані Аліна є активною прихожанкою місцевої церкви Пресвятої Трійці (осередку духовного життя українців Данії), а ще членкинею Душпастирської ради згаданої громади.При цьому встигає працювати, займатися власною самоосвітою та ніжно огортати любов’ю четверо своїх дітей. Вражаюче, як для багатодітної матері. Переконаний, завдяки такій непосидючості (у доброму значенні) вона й потрапила цьогоріч до переліку та стала однією з переможниць проєкту «Відомі українці Данії». Аліну вшанували разом із п’ятнадцятьма іншими видними представниками діаспори.Аліна очолює «Клуб Україна» (об’єднання українців у Данії), який серед іншого займається збором коштів для дітей, котрі потребують невідкладного, дороговартісного лікування за кордоном.Дуже пишаюся своєю донечкою. Аліна завжди була активною дівчиною. У шкільному, юнацькому віці постійно брала участь в різноманітних конкурсах, відвідувала гуртки, організовувала між школами змагання команд КВК. Тепер от у Данії постійно перебуває у вирі подій, діяльна, працює на благо громади, співвітчизників. Попри роботу, сімейні турботи знаходить час займатися волонтерством, допомагати тим, хто цього потребує. Хоч і важко їй все поєднувати, та каже, що інакше просто не може."Характер такий у неї. Вона у мене скромна, не любить слави. Але робить, вважаю, надзвичайно важливу справу. Лише те, що разом із однодумцями Аліна рятує життя дітей, означає дуже багато та заслуговує на шану. Кожного разу, як навідую її в Данії, серце наповнюється радістю від побаченого, наскільки там українці згуртовані, патріотичні. Хоч і відірвані від Батьківщини, але вони не забувають про неї. Знаходять можливість навчати дітей української мови, історії, звичаям. У сім’ях розмовляють рідною мовою. Намагаються слідкувати за новинами життя України, малої батьківщини", – ділиться мама Тетяна Леонідівна.Коли на сході України розпочалася війна, українці Данії глибоко перейнялися бідою, котра прийшла на їх батьківську землю. Із допомогою далекобійників представники української діаспори взялися передавати для наших військових продукти харчування, обмундирування, тощо."Насправді волонтерська діяльність – це як море: може бути бурхливим, насиченим кольорами, з вихрем та хвилями, підхопити та нести своїми підводними течіями у відкритий небезпечний простір, де ти з головою поринаєш у прохолодні, небезпечні, наповнені ризиком, води… Бути спокійним та лагідним, приносити натхнення, ідеї, похвалу та дяку, що надихає на нові рекордні запливи у ті холодні та небезпечні території, аби набратися мужності, досвіду, терпіння та мудрості.Можливість повного штилю є невиключною у певний період, адже більшість волонтерів намагається балансувати поміж приватним життям, наповненим сім’єю, дітлахами, друзями, роботою, та публічною волонтерською діяльністю, що вимагає зусиль продовжувати і продовжувати пливти. Упевнена, що ще багато десятків, а то й сотень щирих, добрих, відданих та талановитих українців заслуговують бути у переліку «відомих», закарбувати своє ім’я в історії розвитку діаспори на теренах королівства Данії", – пояснює Аліна Тимкович зміст волонтерства.

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