WBO назвала Ломаченка найкращим боксером року

Василь Ломаченко отримав нагороду найкращого боксера 2019 року за версією Всесвітньої боксерської організації.



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На Конгресі WBO у Токіо український чемпіон світу за версіями WBA, WBC і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко отримав свою нагороду.



У 2019 році боксер провів два бої: в квітні він нокаутував Ентоні Кроллу, а в серпні за очками переміг Люка Кемпбелла.



Нещодавно Ломаченко посів перше місце у рейтингу Pound-for-Pound від ESPN.



У 2020 році українець може виграти чемпіонський титул IBF у поєдинку проти переможця бою Річард Коммі – Теофімо Лопес.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Український чемпіон світу за версіями WBA, WBC і WBO в легкій вазіотримав нагороду найкращого боксера 2019 року за версією Всесвітньої боксерської організації.Про це повідомляють Факти На Конгресі WBO у Токіо український чемпіон світу за версіями WBA, WBC і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко отримав свою нагороду.У 2019 році боксер провів два бої: в квітні він нокаутував Ентоні Кроллу, а в серпні за очками переміг Люка Кемпбелла.Нещодавно Ломаченко посів перше місце у рейтингу Pound-for-Pound від ESPN.У 2020 році українець може виграти чемпіонський титул IBF у поєдинку проти переможця бою Річард Коммі – Теофімо Лопес.

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