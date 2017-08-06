WBO назвала Ломаченка найкращим боксером року
Сьогодні, 14:30
Український чемпіон світу за версіями WBA, WBC і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко отримав нагороду найкращого боксера 2019 року за версією Всесвітньої боксерської організації.
Про це повідомляють Факти.
На Конгресі WBO у Токіо український чемпіон світу за версіями WBA, WBC і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко отримав свою нагороду.
У 2019 році боксер провів два бої: в квітні він нокаутував Ентоні Кроллу, а в серпні за очками переміг Люка Кемпбелла.
Нещодавно Ломаченко посів перше місце у рейтингу Pound-for-Pound від ESPN.
У 2020 році українець може виграти чемпіонський титул IBF у поєдинку проти переможця бою Річард Коммі – Теофімо Лопес.
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Про це повідомляють Факти.
На Конгресі WBO у Токіо український чемпіон світу за версіями WBA, WBC і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко отримав свою нагороду.
У 2019 році боксер провів два бої: в квітні він нокаутував Ентоні Кроллу, а в серпні за очками переміг Люка Кемпбелла.
Нещодавно Ломаченко посів перше місце у рейтингу Pound-for-Pound від ESPN.
У 2020 році українець може виграти чемпіонський титул IBF у поєдинку проти переможця бою Річард Коммі – Теофімо Лопес.
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