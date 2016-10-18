На Волині депутата судитимуть за вбивство тещі

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вбивство, вчинене через необережність депутатом Тростянецької сільської ради Ківерцівського району.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Інформують, що зранку 11 вересня 2019 року 48-річний чоловік, майстер лісу Тростянецького лісництва Державного підприємства "Ківерцівське лісове господарство", у власному обійсті у селі Хопнів, пристрілюючи пневматичну рушницю, вцілив у голову 79-річній жінці – своїй тещі.Потерпіла померла наступного дня у лікарні.Нині чоловіка обвинувачують у вчиненні цього злочину й невдовзі він постане перед судом.Зауважимо, що за вбивство через необережність санкцією частини 1 статті 119 КК України передбачене покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.