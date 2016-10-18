На Волині депутата судитимуть за вбивство тещі
Сьогодні, 13:43
Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вбивство, вчинене через необережність депутатом Тростянецької сільської ради Ківерцівського району.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Інформують, що зранку 11 вересня 2019 року 48-річний чоловік, майстер лісу Тростянецького лісництва Державного підприємства "Ківерцівське лісове господарство", у власному обійсті у селі Хопнів, пристрілюючи пневматичну рушницю, вцілив у голову 79-річній жінці – своїй тещі.
Потерпіла померла наступного дня у лікарні.
Нині чоловіка обвинувачують у вчиненні цього злочину й невдовзі він постане перед судом.
Зауважимо, що за вбивство через необережність санкцією частини 1 статті 119 КК України передбачене покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
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Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.
Інформують, що зранку 11 вересня 2019 року 48-річний чоловік, майстер лісу Тростянецького лісництва Державного підприємства "Ківерцівське лісове господарство", у власному обійсті у селі Хопнів, пристрілюючи пневматичну рушницю, вцілив у голову 79-річній жінці – своїй тещі.
Потерпіла померла наступного дня у лікарні.
Нині чоловіка обвинувачують у вчиненні цього злочину й невдовзі він постане перед судом.
Зауважимо, що за вбивство через необережність санкцією частини 1 статті 119 КК України передбачене покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Головне фото ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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