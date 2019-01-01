Зірковий тренер з Волині провів ранкове тренування з Владом Ямою. ВІДЕО

Андрій Хомицький провів ранкове тренування з відомим українським танцюристом Владом Ямою і його дружиною Ліліаною.



«06:34 а ми вже закінчили тренування разом з @liliya_yama та @vladyama_official. Спеціально для вас зберегли прямий ефір з тренування. Щоб у кожного була можливість прокачати пресс в класній компанії», – написав Андрій Хомицький на своїй сторінці в Instagram, передає



«Потремтіли разом!», – додавши емодзі з мускулами, прокоментував Влад Яма.



«Дякую за гарний початок дня. Мотивацію та натхнення!», – написала Ліліана.



Відео тренування:







Минулого разу Андрій Хомицький провів ранкоове тренування з Потапом і Настею Каменських.



«Сьогодні в прямому ефірі о 6:00 з @realpotap та @kamenskux прокачали пресуху. У кожного з вас є 24 години щоб повторити це тренування.Через добу воно зникне з ефіру», – йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зірковий фітнес-тренер з Ковеляпровів ранкове тренування з відомим українським танцюристомі його дружиною«06:34 а ми вже закінчили тренування разом з @liliya_yama та @vladyama_official. Спеціально для вас зберегли прямий ефір з тренування. Щоб у кожного була можливість прокачати пресс в класній компанії», – написав Андрій Хомицький на своїй сторінці в Instagram, передає "Район.in.ua" «Потремтіли разом!», – додавши емодзі з мускулами, прокоментував Влад Яма.«Дякую за гарний початок дня. Мотивацію та натхнення!», – написала Ліліана.Відео тренування:Минулого разу Андрій Хомицький провів ранкоове тренування з Потапом і Настею Каменських.«Сьогодні в прямому ефірі о 6:00 з @realpotap та @kamenskux прокачали пресуху. У кожного з вас є 24 години щоб повторити це тренування.Через добу воно зникне з ефіру», – йдеться у дописі.

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