Зірковий тренер з Волині провів ранкове тренування з Владом Ямою. ВІДЕО
Сьогодні, 14:06
Зірковий фітнес-тренер з Ковеля Андрій Хомицький провів ранкове тренування з відомим українським танцюристом Владом Ямою і його дружиною Ліліаною.
«06:34 а ми вже закінчили тренування разом з @liliya_yama та @vladyama_official. Спеціально для вас зберегли прямий ефір з тренування. Щоб у кожного була можливість прокачати пресс в класній компанії», – написав Андрій Хомицький на своїй сторінці в Instagram, передає "Район.in.ua".
«Потремтіли разом!», – додавши емодзі з мускулами, прокоментував Влад Яма.
«Дякую за гарний початок дня. Мотивацію та натхнення!», – написала Ліліана.
Відео тренування:
Минулого разу Андрій Хомицький провів ранкоове тренування з Потапом і Настею Каменських.
«Сьогодні в прямому ефірі о 6:00 з @realpotap та @kamenskux прокачали пресуху. У кожного з вас є 24 години щоб повторити це тренування.Через добу воно зникне з ефіру», – йдеться у дописі.
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«06:34 а ми вже закінчили тренування разом з @liliya_yama та @vladyama_official. Спеціально для вас зберегли прямий ефір з тренування. Щоб у кожного була можливість прокачати пресс в класній компанії», – написав Андрій Хомицький на своїй сторінці в Instagram, передає "Район.in.ua".
«Потремтіли разом!», – додавши емодзі з мускулами, прокоментував Влад Яма.
«Дякую за гарний початок дня. Мотивацію та натхнення!», – написала Ліліана.
Відео тренування:
Минулого разу Андрій Хомицький провів ранкоове тренування з Потапом і Настею Каменських.
«Сьогодні в прямому ефірі о 6:00 з @realpotap та @kamenskux прокачали пресуху. У кожного з вас є 24 години щоб повторити це тренування.Через добу воно зникне з ефіру», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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