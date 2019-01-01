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Зірковий тренер з Волині провів ранкове тренування з Владом Ямою. ВІДЕО

Зірковий тренер з Волині провів ранкове тренування з Владом Ямою. ВІДЕО
Зірковий фітнес-тренер з Ковеля Андрій Хомицький провів ранкове тренування з відомим українським танцюристом Владом Ямою і його дружиною Ліліаною.

«06:34 а ми вже закінчили тренування разом з @liliya_yama та @vladyama_official. Спеціально для вас зберегли прямий ефір з тренування. Щоб у кожного була можливість прокачати пресс в класній компанії», – написав Андрій Хомицький на своїй сторінці в Instagram, передає "Район.in.ua".

«Потремтіли разом!», – додавши емодзі з мускулами, прокоментував Влад Яма.

«Дякую за гарний початок дня. Мотивацію та натхнення!», – написала Ліліана.

Відео тренування:



Минулого разу Андрій Хомицький провів ранкоове тренування з Потапом і Настею Каменських.

«Сьогодні в прямому ефірі о 6:00 з @realpotap та @kamenskux прокачали пресуху. У кожного з вас є 24 години щоб повторити це тренування.Через добу воно зникне з ефіру», – йдеться у дописі.

Зірковий тренер з Волині провів ранкове тренування з Владом Ямою. ВІДЕО

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Теги: зірковий тренер, Волинь, Влад Яма
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