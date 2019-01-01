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Фірма-одноденка намагається виграти великий залізничний тендер: хоче годувати і розважати пасажирів

Фірма-одноденка намагається виграти великий залізничний тендер: хоче годувати і розважати пасажирів
Філія «Укрзалізниці» Українська залізнична швидкісна компанія (УЗШК) у жовтні оголосила конкурс на забезпечення харчуванням і надання додаткових послуг пасажирам швидкісних потягів.

Компанії, які беруть участь у тендері, повинні не лише годувати пасажирів і працівників філії УЗШК на території технічної пасажирської станції «Дарниця», що обслуговує потяги «Інтерсіті», а й надавати інші, не пов’язані між собою послуги: встановити мережу Wi-Fi точок, до яких одночасно могли б підключитися не менше 607 людей в одному потязі, забезпечити перевезення експрес-відправлень поштових операторів, а також пропонувати пасажирам не менше ніж 200 фільмів, мультфільмів, серіалів, аудіокниг та іншого оффлайн контенту, пише видання "Капітал".

Усі ці послуги мають надавати у 16 швидкісних потягах і на території ТПС «Дарниця».

Загальна оцінка витрат лише на харчування в експрес-потягах сягає, за даними транспортних експертів, не менше 15 млн грн без урахування концесійних платежів «Укрзалізниці» і придбання продуктів.

За повідомленням Інтерфакс-Україна, серед великих компаній-учасниць тендеру є WOG Cafe, що вже працює у поїздах «Інтерсіті», та «Фуд енд Бевиридж», що входить в групу компаній засновника провідної української кавової компанії GEMINI Олексія Тарнопольського.
Окрім цих двох компаній, до конкурсу також допустили й фірму, створену у грудні 2018 року, зі статутним капіталом 10 тис. грн – ТОВ «Санфініті».

Якщо з першими двома учасницями все зрозуміло: обидві – професійні компанії, які надають послуги громадського харчування і мають необхідний для організації роботи у потягах капітал, то участь ТОВ «Санфініті» у тендері викликає запитання. Скажімо, чи є у компанії зі статутним фондом 10 тис. грн гроші на зпридбання обладнання для двох масштабних проектів у різних сферах (харчування, телеком-послуги, доставка пошти). Інше питання: як взагалі фірму, яка не надала довідку про кількість працівників, допустили до участі у тендері, якщо згідно з умовами конкурсу, у штаті компанії повинно бути не менше 150 осіб.

Як компанія зі статутним фондом 10 тис. грн і якій менше року планує забезпечувати фінансовий бік контракту з УЗШК – також відкрите питання.

Якщо WOG Café та «Фуд енд Бевиридж» працюють на ринку уже багато років і здатні залучити як власні гроші, так і позику для організації бізнесу, то ТОВ «Санфініті» , що навіть не має у власності нерухомості для застави і ще не здавала податкову звітність, жоден банк не дасть настільки великий кредит. Втім, конкурсну комісію УЗШК взагалі не цікавили ці питання, тому вони спокійно допустили компанію до участі у конкурсі.

Чому? Можливо, відповідь у тому, що серед власників і засновників «Санфініті», згідно з даними порталу YouControl, є колишній гендиректор мережі АЗК WOG Сергій Корецький, який раніше брав активну участь у запуску WOG Café у швидкісних потягах «Укрзалізниці».

Він особисто вів переговори щодо запуску чинного на сьогодні проекту з організації харчування в потягах «Інтерсіті», а також знайомий з усіма керівниками УЗШК і володіє усіма економічними показниками цього проекту й фінансовими звітами WOG Café.

До того ж, компанія «Санфініті» ще у травні 2019 року уклала ексклюзивний договір з одним із найбільших в Україні постачальників медіаконтенту – всього за кілька місяців до офіційного оголошення умов конкурсу УЗШК.

Ніхто з учасників ринку не знав про те, що УЗШК готується оголосити конкурс і що однією з умов буде забезпечення пасажирів відеоконтентом, а ТОВ «Санфініті» (основним видом діяльності якого є торгівля нерухомістю), уже підписала договір з монополістом у сфері потокового відео.

В усій хронології подій простежуються ознаки корупційних дій з боку УЗШК і ймовірність попередньої змови з компанією «Санфініті».

Робіть висновки самі – компанію без доказів платоспроможності, без досвіду роботи, без кредитної історії, без персоналу спокійно допускають до участі у тендері. При цьому компанія дивним чином дізнається про майбутній конкурс і його умови задовго до оприлюднення цієї інформації. Компанією володіє колишній топ-менеджер WOG, який особисто вів переговори з керівництвом УЗШК декілька років поспіль, поки працював на WOG.

Крім того, згідно з чинним законодавством України, оголошення конкурсу є суттєвим перевищенням повноважень УЗШК, адже філії «Укрзалізниці» не мають права укладати фінансові договори, вартість яких перевищує $10 тис. без відповідного рішення правління компанії.

Водночас, згідно з умовами оголошеного конкурсу, мінімальний гарантований платіж по ньому – 2 млн. грн. на місяць, а передбачений термін дії угоди – 5 років. Тобто, загальна сума договору – 120 млн грн, що значно перевищує ліміт. Тому ці дії філії – протиправні.

WOG Café звернулося до керівництва УЗШК з пропозицією розділити лоти і оголосити прозорі тендери у системі електронних торгів Prozorro, попередньо виконавши усі необхідні юридичні процедури, щоб повернутися у правове поле і не допустити корупцію та змову. Єдиний лот на надання одразу трьох послуг дискримінує потенційних учасників конкурсу, знижує якість цих послуг і призведе до фінансових втрат як для пасажирів (послуга через посередника завжди дорожча, ніж надана безпосередньо), так і для державного бюджету.

Як повідомляє «Нефтерынок», у відповідь на відмову УЗШК, компанія WOG Café звернулася до суду, який прийняв рішення про припинення тендеру. У компанії підкреслюють, що організатори конкурсу найперше повинні виконати усі юридичні процедури, захистити інтереси держави (як власниці державної компанії), а також інтереси пасажирів.
Конкурс повинен бути прозорим і відбуватися у конкурентних умовах з обов’язковою присутністю ЗМІ, аби громадськість знала про всі етапи процесу.

Також у компанії сподіваються, що правоохоронні органи оцінять із правової точки зору усі підозрілі факти цієї скандальної історії.


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Теги: «Санфініті», Сергій Корецький, залізниця, тендер, WOG Café
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Коментарі 2
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А виграє ,якраз ця дебільна компанія ,бо такі злодійські українські реаліі .
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Внесу поправочку. Статуний фонд тієї Санфініті не 10 а 4 тис.грн.
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