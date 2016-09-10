Балаклави, пістолети: у Володимирі під час переслідування чоловіки покинули авто, «нашпиговане» одягом





Про це йдеться в ухвалі Володимир-Волинського міського суду, – інформує сайт Володимира-Волинського



До слова, раніше повідомляли, що 18 листопада у Володимирі-Волинському з авто вилучили зброю.



Так, працівники поліції в багажному відсіці автомобіля Volkswagen Passat B3, в сумці серед одягу та інших речей виявили 2 предмети, схожі на пістолети, один з яких був із маркуванням вогнепальної зброї .



Як з’ясували правоохоронці під час огляду місця події, автомобіль, на якому пересувалися чоловіки був із недійсними номерними знаками.



Під час огляду авто поліцейські виявили та вилучили як речовий доказ карту пам`яті micro SD, 3 USB накопичувача, мобільний телефон Samsung, мобільний телефон марки «Apple», картхолдер з шістьма банківськими картками «Приватбанк» та карткою «монобанк», небезпечну бритву та 3 розкладних ножі.



Окрім цього вилучили і документи. Зокрема: паспорт громадянина України, службове посвідчення Державної прикордонної служби, дозвіл на перетин кордону в рамках місцевого прикордонного руху Республіки Польща, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, резинову маску та 2 балаклави, рюкзак, дорожню сумку, 2 чоловічі барсетки, 2 пари штанів, 2 куртки, 2 кофти, 1 футболку та 8 пар господарських рукавиць.



Володимир-Волинський суд задовольнив клопотання слідчого Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області щодо експертних досліджень вилучених речових доказів.



Судовий процес триває.



Головне фото - ілюстративне.

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