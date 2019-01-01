У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО





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Божественну літургію очолив благочинний протоієрей Ярослав Мельничук у співслужінні запрошенного духовенства.



Після богослужіння відбувся традиційний хресний хід навколо храму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 4 грудня в день свята Введення в храм Пресвятої Богородиці, у Свято-Введенському храмі села Кучків Іваничівського благочиння відбулось урочисте богослужіння з нагоди храмового празника.Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ. Божественну літургію очолив благочинний протоієрей Ярослав Мельничук у співслужінні запрошенного духовенства.Після богослужіння відбувся традиційний хресний хід навколо храму.

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