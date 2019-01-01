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У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО

У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО
4 грудня в день свята Введення в храм Пресвятої Богородиці, у Свято-Введенському храмі села Кучків Іваничівського благочиння відбулось урочисте богослужіння з нагоди храмового празника.

Про це йдеться на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.

Божественну літургію очолив благочинний протоієрей Ярослав Мельничук у співслужінні запрошенного духовенства.

Після богослужіння відбувся традиційний хресний хід навколо храму.

У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО
У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО
У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО
У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО
У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО
У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО
У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинська єпархія, храмове свято
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