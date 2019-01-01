У Луцьку з крижаного полону врятували двох лебедів. ФОТО
Сьогодні, 16:05
У Луцьку водолази ДСНС врятували на хисткій кризі двох лебедів і передали їх до міського зоопарку.
Зокрема, сьогодні, 6 грудня, о 08:30 водолази-рятувальники прибули до водойми поблизу вулиці Чернишевського, де у крижаній пастці опинився лебідь, - йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
Водолаз у спеціальному рятувальному костюмі, призначеному для проведення аварійно-рятувальних робіт на воді у зимовий період, увійшов у воду, дістався до пернатого й за допомогою підручних засобів виловив лебедя. Рятувальники доправили птаха до берега й передали працівникам Луцького зоопарку для подальшого утримання.
Також о 12:40 працівники ДСНС вирушили до Теремнівського ставу в іншій частині міста, де на хисткій кризі також перебував лебідь, наражаючись на небезпеку травмуватися гострими уламками льоду. Рятувальну операцію провели за таким же сценарієм і доправили пернатого на зимівлю до міського зоопарку.
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Зокрема, сьогодні, 6 грудня, о 08:30 водолази-рятувальники прибули до водойми поблизу вулиці Чернишевського, де у крижаній пастці опинився лебідь, - йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.
Водолаз у спеціальному рятувальному костюмі, призначеному для проведення аварійно-рятувальних робіт на воді у зимовий період, увійшов у воду, дістався до пернатого й за допомогою підручних засобів виловив лебедя. Рятувальники доправили птаха до берега й передали працівникам Луцького зоопарку для подальшого утримання.
Також о 12:40 працівники ДСНС вирушили до Теремнівського ставу в іншій частині міста, де на хисткій кризі також перебував лебідь, наражаючись на небезпеку травмуватися гострими уламками льоду. Рятувальну операцію провели за таким же сценарієм і доправили пернатого на зимівлю до міського зоопарку.
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