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У Луцьку з крижаного полону врятували двох лебедів. ФОТО

У Луцьку з крижаного полону врятували двох лебедів. ФОТО
У Луцьку водолази ДСНС врятували на хисткій кризі двох лебедів і передали їх до міського зоопарку.

Зокрема, сьогодні, 6 грудня, о 08:30 водолази-рятувальники прибули до водойми поблизу вулиці Чернишевського, де у крижаній пастці опинився лебідь, - йдеться на сайті ДСНС у Волинській області.

Водолаз у спеціальному рятувальному костюмі, призначеному для проведення аварійно-рятувальних робіт на воді у зимовий період, увійшов у воду, дістався до пернатого й за допомогою підручних засобів виловив лебедя. Рятувальники доправили птаха до берега й передали працівникам Луцького зоопарку для подальшого утримання.

Також о 12:40 працівники ДСНС вирушили до Теремнівського ставу в іншій частині міста, де на хисткій кризі також перебував лебідь, наражаючись на небезпеку травмуватися гострими уламками льоду. Рятувальну операцію провели за таким же сценарієм і доправили пернатого на зимівлю до міського зоопарку.

У Луцьку з крижаного полону врятували двох лебедів. ФОТО
У Луцьку з крижаного полону врятували двох лебедів. ФОТО
У Луцьку з крижаного полону врятували двох лебедів. ФОТО


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Теги: Луцьк, рятунок лебедів
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Коментарі 2
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Це добре, але їх там 6 було...
В рбідній час бачив двох які сиділи на кризі
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qwert, ти гусятіну любиш? Маю на продаж 5 гусаків, поскубаних, почищених. Недорого.
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