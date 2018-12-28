Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку

Волинські екологи разом з поліцейськими та лісовою охороною розпочали операцію «Новорічна ялинка». Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області попереджає.Волинян вкотре інформують, що за незаконну порубку і пошкодження хвойних дерев, їх перевезення, зберігання, а також за порушення порядку реалізації новорічних ялинок наступає адміністративна відповідальність, а в окремих випадках – кримінальна.Так, порушників чекає адміністративна відповідальність у вигляді накладення штрафу від 510 до 1020 гривень - на громадян і від 2550 до 5100 гривень - на посадових осіб за незаконну порубку і пошкодження дерев або чагарників; перевезення, зберігання незаконно зрубаних дерев або чагарників; знищення або пошкодження лісових культур, сіянців або саджанців у лісових розсадниках і на плантаціях, а також молодняка природного походження і самосіву на площах, призначених під лісовідновлення.Окрім штрафних санкцій, порушник має відшкодувати завдану шкоду, розмір якої за незаконне вирубування або пошкодження до ступеня припинення росту хвойних дерев в грудні – січні збільшений у 3 рази, а в населених пунктах – у 4 рази.Кримінальна ж відповідальність настає, коли розмір шкоди перевищує 20 тисяч гривень або при здійсненні правопорушення у заповідниках, на територіях чи об’єктах природно-заповідного фонду та в інших особливо охоронюваних лісах.Державна екологічна інспекція у Волинській області звертається до громадян із проханням, у разі виявлення фактів незаконних порубок новорічних красунь, або їх реалізації повідомляти на телефон «Гарячої лінії» за номером (0332) 72-33-96.