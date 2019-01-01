вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Кабміні анонсували запуск служби порятунку «112»

У Кабміні анонсували запуск служби порятунку «112»
Наступного року в Україні планується запуск єдиної служби порятунку «112».

Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, найважливішим і яскравим проектом, який координується Міністерством внутрішніх справ України, є створення служби порятунку «112».

"Це телефон порятунку, координація п'яти відомств: швидка допомога, ДСНС, пожежники, поліція і служба газу. Ми хочемо наступного року врятувати максимальну кількість людей", - зазначив Гончарук.

Він також підкреслив, що в Україні занадто багато гине людей від нещасних випадків.

"Хтось не доїжджає до лікарні, до когось не доїжджає швидка, когось доводять до лікарні, а там не можуть надати адекватну допомогу. Одна з головних цілей нашого уряду в наступному році - врятувати максимальну кількість життів або здорових людей, в тому сенсі, що після неадекватно наданої допомоги багато людей залишається з інвалідністю", - додав Гончарук.

Прем'єр зазначив, що пілотний проект служби порятунку вже працює в Білій Церкві, а в січні планується запуск в Київській області і далі по всій Україні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: порятунок, служба, Олексій Гончарук, 112
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Через небажання луцьких перевізників вводити е-квиток на маршрути можуть не вийти понад 70 автобусів
Сьогодні, 16:49
У Кабміні анонсували запуск служби порятунку «112»
Сьогодні, 16:45
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Сьогодні, 16:15
У Луцьку з крижаного полону врятували двох лебедів. ФОТО
Сьогодні, 16:05
Фірма-одноденка намагається виграти великий залізничний тендер: хоче годувати і розважати пасажирів
Сьогодні, 15:55
Схожі новини
На Волині рятувальники витягли із колодязя мисливського пса На Волині рятувальники витягли із колодязя мисливського пса
28 листопад, 13:45
У Луцькому районі рятувальники визволили кота із закинутої 10-метрової криниці У Луцькому районі рятувальники визволили кота із закинутої 10-метрової криниці
05 листопад, 15:35
На Закарпатті в лісі собака врятував життя господареві На Закарпатті в лісі собака врятував життя господареві
22 жовтень, 09:47
Відомий хірург Валіхновський відправив службу у волинській церкві. ФОТО. ВІДЕО Відомий хірург Валіхновський відправив службу у волинській церкві. ФОТО. ВІДЕО
21 жовтень, 12:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Через небажання луцьких перевізників вводити е-квиток на маршрути можуть не вийти понад 70 автобусів
Сьогодні, 16:49
 0
У Кабміні анонсували запуск служби порятунку «112»
Сьогодні, 16:45
 0
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Сьогодні, 16:15
 0
У Луцьку з крижаного полону врятували двох лебедів. ФОТО
Сьогодні, 16:05
 0
Фірма-одноденка намагається виграти великий залізничний тендер: хоче годувати і розважати пасажирів
Сьогодні, 15:55
 0
Медіа
відео
1/8