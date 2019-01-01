У Кабміні анонсували запуск служби порятунку «112»
Сьогодні, 16:45
Наступного року в Україні планується запуск єдиної служби порятунку «112».
Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
За його словами, найважливішим і яскравим проектом, який координується Міністерством внутрішніх справ України, є створення служби порятунку «112».
"Це телефон порятунку, координація п'яти відомств: швидка допомога, ДСНС, пожежники, поліція і служба газу. Ми хочемо наступного року врятувати максимальну кількість людей", - зазначив Гончарук.
Він також підкреслив, що в Україні занадто багато гине людей від нещасних випадків.
"Хтось не доїжджає до лікарні, до когось не доїжджає швидка, когось доводять до лікарні, а там не можуть надати адекватну допомогу. Одна з головних цілей нашого уряду в наступному році - врятувати максимальну кількість життів або здорових людей, в тому сенсі, що після неадекватно наданої допомоги багато людей залишається з інвалідністю", - додав Гончарук.
Прем'єр зазначив, що пілотний проект служби порятунку вже працює в Білій Церкві, а в січні планується запуск в Київській області і далі по всій Україні.
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Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.
За його словами, найважливішим і яскравим проектом, який координується Міністерством внутрішніх справ України, є створення служби порятунку «112».
"Це телефон порятунку, координація п'яти відомств: швидка допомога, ДСНС, пожежники, поліція і служба газу. Ми хочемо наступного року врятувати максимальну кількість людей", - зазначив Гончарук.
Він також підкреслив, що в Україні занадто багато гине людей від нещасних випадків.
"Хтось не доїжджає до лікарні, до когось не доїжджає швидка, когось доводять до лікарні, а там не можуть надати адекватну допомогу. Одна з головних цілей нашого уряду в наступному році - врятувати максимальну кількість життів або здорових людей, в тому сенсі, що після неадекватно наданої допомоги багато людей залишається з інвалідністю", - додав Гончарук.
Прем'єр зазначив, що пілотний проект служби порятунку вже працює в Білій Церкві, а в січні планується запуск в Київській області і далі по всій Україні.
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