У Кабміні анонсували запуск служби порятунку «112»





Про це інтерв'ю Олексій Гончарук.



За його словами, найважливішим і яскравим проектом, який координується Міністерством внутрішніх справ України, є створення служби порятунку «112».



"Це телефон порятунку, координація п'яти відомств: швидка допомога, ДСНС, пожежники, поліція і служба газу. Ми хочемо наступного року врятувати максимальну кількість людей", - зазначив Гончарук.



Він також підкреслив, що в Україні занадто багато гине людей від нещасних випадків.



"Хтось не доїжджає до лікарні, до когось не доїжджає швидка, когось доводять до лікарні, а там не можуть надати адекватну допомогу. Одна з головних цілей нашого уряду в наступному році - врятувати максимальну кількість життів або здорових людей, в тому сенсі, що після неадекватно наданої допомоги багато людей залишається з інвалідністю", - додав Гончарук.



Прем'єр зазначив, що пілотний проект служби порятунку вже працює в Білій Церкві, а в січні планується запуск в Київській області і далі по всій Україні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наступного року в Україні планується запуск єдиної служби порятунку «112».Про це інтерв'ю РБК-Україна заявив прем'єр-міністрЗа його словами, найважливішим і яскравим проектом, який координується Міністерством внутрішніх справ України, є створення служби порятунку «112»."Це телефон порятунку, координація п'яти відомств: швидка допомога, ДСНС, пожежники, поліція і служба газу. Ми хочемо наступного року врятувати максимальну кількість людей", - зазначив Гончарук.Він також підкреслив, що в Україні занадто багато гине людей від нещасних випадків."Хтось не доїжджає до лікарні, до когось не доїжджає швидка, когось доводять до лікарні, а там не можуть надати адекватну допомогу. Одна з головних цілей нашого уряду в наступному році - врятувати максимальну кількість життів або здорових людей, в тому сенсі, що після неадекватно наданої допомоги багато людей залишається з інвалідністю", - додав Гончарук.Прем'єр зазначив, що пілотний проект служби порятунку вже працює в Білій Церкві, а в січні планується запуск в Київській області і далі по всій Україні.

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