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Шантаж треба припинити, – луцький депутат про перевізників, що відмовилися вводити е-квиток

Шантаж треба припинити, – луцький депутат про перевізників, що відмовилися вводити е-квиток
Лучан закликають не підтримувати перевізників, які відмовилися переходити на автоматизовану систему оплати проїзду.

Про це йшлося у п’ятницю, 6 грудня, під час пресконференції.

Депутат Борис Смаль зауважив, що у місті немає жодного збиткового маршруту і середній рівень рентабельності складає 25 %. За його словами, щоразу перевізники шантажували лучан, називаючи перевезення нерентабельними, мовляв, потрібно підвищувати тариф, адже зросла вартість пального, деталей до транспорту, заробітних плат. Однак коли в мерії звернулися до податкової, то виявили, що «чисті» зарплати водіїв перевізники вказали набагато менші, аніж ті декларували.

«Лучани не можуть жити в незнанні реальної ситуації і переплачувати. Тариф має бути економічно обґрунтованим. Більший він чи менший покаже електронний облік», - наголосив Смаль.

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Теги: перевізники, е-квиток, Луцьк
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Коментарі 1
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І що далі???У вас є план недовладо?Які рішення може приймати нелігітивна рада?Ваші дії.Озвучте лучанам,вони чекають!
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