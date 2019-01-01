Шантаж треба припинити, – луцький депутат про перевізників, що відмовилися вводити е-квиток

Лучан закликають не підтримувати перевізників, які відмовилися переходити на автоматизовану систему оплати проїзду.Про це йшлося у п’ятницю, 6 грудня, під час пресконференції.Депутатзауважив, що у місті немає жодного збиткового маршруту і середній рівень рентабельності складає 25 %. За його словами, щоразу перевізники шантажували лучан, називаючи перевезення нерентабельними, мовляв, потрібно підвищувати тариф, адже зросла вартість пального, деталей до транспорту, заробітних плат. Однак коли в мерії звернулися до податкової, то виявили, що «чисті» зарплати водіїв перевізники вказали набагато менші, аніж ті декларували.«Лучани не можуть жити в незнанні реальної ситуації і переплачувати. Тариф має бути економічно обґрунтованим. Більший він чи менший покаже електронний облік», - наголосив Смаль.