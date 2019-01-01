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Рада ухвалила закон про протидію відмиванню грошей

Рада ухвалила закон про протидію відмиванню грошей
Верховна Рада підтримала у другому читанні і в цілому законопроєкт № 2179 про протидію відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

За закон проголосували 246 нардепів, - пише "24 канал".

Що передбачає закон про протидію відмиванню коштів:

- введення загальноприйнятої термінології у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом;
- збільшення порогової суми і зменшення кількості ознак для обов'язкової звітності про фінансові операції, про які банки, - страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи зобов'язані були повідомляти Держфінмоніторинг;
- залишається обов'язок повідомляти про фінансові операції на суму понад 400 тисяч гривень (зараз 150 тисяч гривень) і пов'язаних з готівкою, переказом коштів за кордон, політично важливими особами;
- запровадження міжнародного інструментарію замороження активів, удосконалення законодавчих аспектів, які впливають на якість розслідування злочинів з відмивання доходів;
- обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу.

Що кажуть про новий закон в уряді?

Глава Мінфіну Оксана Маркарова просила депутатів підтримати проєкт закону. За її словами, цей закон важливий для європейських партнерів України, для отримання макрофінансової допомоги та євроінтеграції.

Маркарова наголосила, що більшість країн-партнерів України давно борються з відмиванням коштів.

Вона додала, що цим законом покращать умови для "сумлінних громадян" і будуть орієнтуватись на тих, хто відмиває кошти, отримані злочинних шляхом.

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Теги: ВР, закон про відмивання грошей, фінансові махінації
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