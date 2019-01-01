Рада ухвалила закон про протидію відмиванню грошей





За закон проголосували 246 нардепів, - пише



Що передбачає закон про протидію відмиванню коштів:



- введення загальноприйнятої термінології у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом;

- збільшення порогової суми і зменшення кількості ознак для обов'язкової звітності про фінансові операції, про які банки, - страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи зобов'язані були повідомляти Держфінмоніторинг;

- залишається обов'язок повідомляти про фінансові операції на суму понад 400 тисяч гривень (зараз 150 тисяч гривень) і пов'язаних з готівкою, переказом коштів за кордон, політично важливими особами;

- запровадження міжнародного інструментарію замороження активів, удосконалення законодавчих аспектів, які впливають на якість розслідування злочинів з відмивання доходів;

- обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу.



Що кажуть про новий закон в уряді?



Глава Мінфіну Оксана Маркарова просила депутатів підтримати проєкт закону. За її словами, цей закон важливий для європейських партнерів України, для отримання макрофінансової допомоги та євроінтеграції.



Маркарова наголосила, що більшість країн-партнерів України давно борються з відмиванням коштів.



Вона додала, що цим законом покращать умови для "сумлінних громадян" і будуть орієнтуватись на тих, хто відмиває кошти, отримані злочинних шляхом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Верховна Рада підтримала у другому читанні і в цілому законопроєкт № 2179 про протидію відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.За закон проголосували 246 нардепів, - пише "24 канал" - введення загальноприйнятої термінології у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом;- збільшення порогової суми і зменшення кількості ознак для обов'язкової звітності про фінансові операції, про які банки, - страховики, кредитні спілки, ломбарди, біржі, платіжні організації та інші фінансові установи зобов'язані були повідомляти Держфінмоніторинг;- залишається обов'язок повідомляти про фінансові операції на суму понад 400 тисяч гривень (зараз 150 тисяч гривень) і пов'язаних з готівкою, переказом коштів за кордон, політично важливими особами;- запровадження міжнародного інструментарію замороження активів, удосконалення законодавчих аспектів, які впливають на якість розслідування злочинів з відмивання доходів;- обов’язок для платіжних систем супроводжувати грошові перекази інформацією про платника та одержувача переказу.Глава Мінфінупросила депутатів підтримати проєкт закону. За її словами, цей закон важливий для європейських партнерів України, для отримання макрофінансової допомоги та євроінтеграції.Маркарова наголосила, що більшість країн-партнерів України давно борються з відмиванням коштів.Вона додала, що цим законом покращать умови для "сумлінних громадян" і будуть орієнтуватись на тих, хто відмиває кошти, отримані злочинних шляхом.

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