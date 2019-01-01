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65 років разом: подружжя з Волині відзначило «залізне» весілля. ФОТО

65 років разом: подружжя з Волині відзначило «залізне» весілля. ФОТО
65-ту річницю шлюбу відсвяткувало нещодавно подружжя Лук'янчуків із села Немир Рожищенського району.

Петро Дмитрович і Галина Сидорівна відзначили "залізне" весілля. Про це розповіла користувачка мережі Тетяна Сітовська на своїй сторінці у Facebook, передає "Район.Рожище".

«І чим більше років прожито, тим це свято цінніше у нашому світі, де міцні відносини стають рідкістю. Петро Дмитрович у 50-70-х роках був завклубом і завбібліотекою у селі Немир. Разом з дружиною виховали троє дітей, діждались онуків та правнуків. Здоров'я Вам, добра і многая літа!» – йдеться у повідомленні.

65 років разом: подружжя з Волині відзначило «залізне» весілля. ФОТО
65 років разом: подружжя з Волині відзначило «залізне» весілля. ФОТО
65 років разом: подружжя з Волині відзначило «залізне» весілля. ФОТО

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Теги: залізне весілля, Рожище, подружжя
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