65 років разом: подружжя з Волині відзначило «залізне» весілля. ФОТО
Сьогодні, 19:20
65-ту річницю шлюбу відсвяткувало нещодавно подружжя Лук'янчуків із села Немир Рожищенського району.
Петро Дмитрович і Галина Сидорівна відзначили "залізне" весілля. Про це розповіла користувачка мережі Тетяна Сітовська на своїй сторінці у Facebook, передає "Район.Рожище".
«І чим більше років прожито, тим це свято цінніше у нашому світі, де міцні відносини стають рідкістю. Петро Дмитрович у 50-70-х роках був завклубом і завбібліотекою у селі Немир. Разом з дружиною виховали троє дітей, діждались онуків та правнуків. Здоров'я Вам, добра і многая літа!» – йдеться у повідомленні.
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Петро Дмитрович і Галина Сидорівна відзначили "залізне" весілля. Про це розповіла користувачка мережі Тетяна Сітовська на своїй сторінці у Facebook, передає "Район.Рожище".
«І чим більше років прожито, тим це свято цінніше у нашому світі, де міцні відносини стають рідкістю. Петро Дмитрович у 50-70-х роках був завклубом і завбібліотекою у селі Немир. Разом з дружиною виховали троє дітей, діждались онуків та правнуків. Здоров'я Вам, добра і многая літа!» – йдеться у повідомленні.
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