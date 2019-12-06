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Ситуація на нововолинській шахті №10 – критична

Ситуація на нововолинській шахті №10 – критична
Гірникам шахти №10 боргують заробітну плату за 3 місяці. Нині підприємстві працює 180 чоловік. Поки вдається підтримували лише життєдіяльність підприємства, про добудову й фінансування у наступному році поки не йдеться.

Про це повідомив директор ДП «Передпускова дирекція шахти №10 Нововолинська» Олександр Стойловський, - пише "Нововолинськ.com.ua"

За його словами, до кінця поточного року із боргами повинні розрахуватися. Принаймні, є такі обіцянки, і профспілки разом із адміністрацією шахти над цим питанням працюють.

«1 мільйон гривень ми отримали у борг. 30% із цієї суми вже повернули», – зауважив Олександр Стойловський.

Разом із тим сумна перспектива в питанні добудови копальні. Принаймні, грошей на це в бюджеті не заклали.

«Ми разом із профспілкою були у нашому профільному міністерстві. Намагалися довести необхідність добудови шахти. Наводили різні ґрунтовні аргументи. Наприклад, що це вигідно, як з економічної, так із соціальної сторони. Адже, це додаткові робочі місця людям і, відповідно, додаткове надходження до бюджету. Також це хороша кількість видобутого вугілля. Однак, керівництво держави не захотіло нас чути. Тож питання продовження будівництва шахти під величезним питанням», – наголосив Олександр Стойловський.

Ситуація на нововолинській шахті №10 – критична



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Теги: Нововолинська шахта, борги, фінансування
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