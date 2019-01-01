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Кінотеатр «PremierCity» став ще доступнішим для людей з інвалідністю*

Кінотеатр «PremierCity» став ще доступнішим для людей з інвалідністю*
Відтепер люди з інвалідністю на колісних кріслах мають можливість переглядати улюблені фільми в кінотеатрі PremierCity.

В кожному залі кінотеатру для зручності облаштували спеціальні місця.

Під час купівлі квитка в касі або на сайті кінотеатру на плані розміщення місця для глядачів на колісних кріслах позначаються спеціальними розділовими знаками.

"Ми турбуємося про наших глядачів та вдосконалюємося для Вас", - йдеться у повідомленні.

Адреса: ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх
Кінотеатр працює щодня з 10:00 до 23:00

Деталі за телефоном: 067 334 50 88

Кінотеатр «PremierCity» став ще доступнішим для людей з інвалідністю*


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Теги: Кінотеатр «PremierCity», люди з інвалідністю
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