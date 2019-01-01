Кінотеатр «PremierCity» став ще доступнішим для людей з інвалідністю*

Відтепер люди з інвалідністю на колісних кріслах мають можливість переглядати улюблені фільми в кінотеатрі PremierCity.В кожному залі кінотеатру для зручності облаштували спеціальні місця.Під час купівлі квитка в касі або на сайті кінотеатру на плані розміщення місця для глядачів на колісних кріслах позначаються спеціальними розділовими знаками."Ми турбуємося про наших глядачів та вдосконалюємося для Вас", - йдеться у повідомленні.Адреса: ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверхКінотеатр працює щодня з 10:00 до 23:00Деталі за телефоном: