Кінотеатр «PremierCity» став ще доступнішим для людей з інвалідністю*
Сьогодні, 20:22
Відтепер люди з інвалідністю на колісних кріслах мають можливість переглядати улюблені фільми в кінотеатрі PremierCity.
В кожному залі кінотеатру для зручності облаштували спеціальні місця.
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Під час купівлі квитка в касі або на сайті кінотеатру на плані розміщення місця для глядачів на колісних кріслах позначаються спеціальними розділовими знаками.
⠀
"Ми турбуємося про наших глядачів та вдосконалюємося для Вас", - йдеться у повідомленні.
⠀
Адреса: ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх
Кінотеатр працює щодня з 10:00 до 23:00
⠀
Деталі за телефоном: 067 334 50 88
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В кожному залі кінотеатру для зручності облаштували спеціальні місця.
⠀
Під час купівлі квитка в касі або на сайті кінотеатру на плані розміщення місця для глядачів на колісних кріслах позначаються спеціальними розділовими знаками.
⠀
"Ми турбуємося про наших глядачів та вдосконалюємося для Вас", - йдеться у повідомленні.
⠀
Адреса: ТРЦ ПортCity, Сухомлинського 1, 3-й поверх
Кінотеатр працює щодня з 10:00 до 23:00
⠀
Деталі за телефоном: 067 334 50 88
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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