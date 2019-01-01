Правоохоронці Волині боролися за звання найсильнішого на волейбольному майданчику. ФОТО

У Луцьку відбувся чемпіонат Волинської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» з волейболу.Змагання відбулися 5 грудня, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.Команда поліції Волині виборола друге місце в чемпіонаті з волейболу серед правоохоронцівЗмагання приурочили пам’яті капітана Служби безпеки України Віктора Мандзика, котрий чотири роки назад загинув під час виконання службових обов’язків у районі проведення антитерористичної операції.У чемпіонаті взяли участь шість команд правоохоронців краю. За першість змагалися колективи поліції Волині, обласних управлінь СБУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також Луцького прикордонного загону, Управління держспецзв’язку, та військової частини Національної гвардії України.За результатами змагань команда Головного управління Національної поліції у Волинській області виборола друге місце. Перемогу в змаганнях здобула команда ДСНС, а третє місце - колектив управління СБУ.Змагання відбулися у приміщенні спортивного комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.