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Правоохоронці Волині боролися за звання найсильнішого на волейбольному майданчику. ФОТО

Правоохоронці Волині боролися за звання найсильнішого на волейбольному майданчику. ФОТО
У Луцьку відбувся чемпіонат Волинської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» з волейболу.

Змагання відбулися 5 грудня, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.

Команда поліції Волині виборола друге місце в чемпіонаті з волейболу серед правоохоронців

Змагання приурочили пам’яті капітана Служби безпеки України Віктора Мандзика, котрий чотири роки назад загинув під час виконання службових обов’язків у районі проведення антитерористичної операції.
Правоохоронці Волині боролися за звання найсильнішого на волейбольному майданчику. ФОТО

У чемпіонаті взяли участь шість команд правоохоронців краю. За першість змагалися колективи поліції Волині, обласних управлінь СБУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також Луцького прикордонного загону, Управління держспецзв’язку, та військової частини Національної гвардії України.

За результатами змагань команда Головного управління Національної поліції у Волинській області виборола друге місце. Перемогу в змаганнях здобула команда ДСНС, а третє місце - колектив управління СБУ.
Правоохоронці Волині боролися за звання найсильнішого на волейбольному майданчику. ФОТО

Правоохоронці Волині боролися за звання найсильнішого на волейбольному майданчику. ФОТО

Змагання відбулися у приміщенні спортивного комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.

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Теги: Волинь, поліція
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