Правоохоронці Волині боролися за звання найсильнішого на волейбольному майданчику. ФОТО
Сьогодні, 02:21
У Луцьку відбувся чемпіонат Волинської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» з волейболу.
Змагання відбулися 5 грудня, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Команда поліції Волині виборола друге місце в чемпіонаті з волейболу серед правоохоронців
Змагання приурочили пам’яті капітана Служби безпеки України Віктора Мандзика, котрий чотири роки назад загинув під час виконання службових обов’язків у районі проведення антитерористичної операції.
У чемпіонаті взяли участь шість команд правоохоронців краю. За першість змагалися колективи поліції Волині, обласних управлінь СБУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також Луцького прикордонного загону, Управління держспецзв’язку, та військової частини Національної гвардії України.
За результатами змагань команда Головного управління Національної поліції у Волинській області виборола друге місце. Перемогу в змаганнях здобула команда ДСНС, а третє місце - колектив управління СБУ.
Змагання відбулися у приміщенні спортивного комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.
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Змагання відбулися 5 грудня, - йдеться на сайті ГУНП у Волинській області.
Команда поліції Волині виборола друге місце в чемпіонаті з волейболу серед правоохоронців
Змагання приурочили пам’яті капітана Служби безпеки України Віктора Мандзика, котрий чотири роки назад загинув під час виконання службових обов’язків у районі проведення антитерористичної операції.
У чемпіонаті взяли участь шість команд правоохоронців краю. За першість змагалися колективи поліції Волині, обласних управлінь СБУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій, а також Луцького прикордонного загону, Управління держспецзв’язку, та військової частини Національної гвардії України.
За результатами змагань команда Головного управління Національної поліції у Волинській області виборола друге місце. Перемогу в змаганнях здобула команда ДСНС, а третє місце - колектив управління СБУ.
Змагання відбулися у приміщенні спортивного комплексу Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.
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