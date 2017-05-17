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«Україна не виконала зобов`язання для отримання траншу», - ЄС

«Україна не виконала зобов`язання для отримання траншу», - ЄС
Для отримання Україною макрофінансової допомоги ЄС залишаються невиконаними дві умови.

Про це заявив віце-президент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс на Міжнародній конференції з реформ України і європейського шляху в Латвії, - передає УНН.

"З 2014 року Україна отримала в цілому 3,3 млрд євро макрофінансової допомоги. Це дає "подвійний дивіденд". Крім надання вкрай необхідної фінансової підтримки, політичні умови, пов'язані з цими виплатами, служать каталізатором багатьох реформ. Україна вже виконала майже сто з цих умов", - сказав Домбровскіс.

За його словами, крім програм макрофінансової допомоги, ЄС і європейські фінансові інститути мобілізували значні суми на підтримку України - понад 14 млрд євро, і до тих пір, поки Україна буде продовжувати йти своїм нинішнім шляхом реформ, ЄС буде продовжувати надавати таку підтримку.

"Четверта програма макрофінансової допомоги ЄС для України знаходиться на вірному шляху - її вартість становить 1 млрд євро. Я радий повідомити, що досягнуто значного прогресу у виконанні цих умов. Однак залишаються невиконаними дві умови. Перша - прийняття Радою в другому читанні закону про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Інше питання стосується здійснення невирішених питань в системі перевірки декларацій про активи", - зазначив віце-президент ЄК.

Він додав, що виділення коштів також залежить від прогресу в здійсненні програми МВФ.

"Я сподіваюся, що угоду з цього питання буде досягнуто найближчим часом. У цьому контексті: ми підтримуємо думку МВФ про важливість незалежності центральних банків, забезпечення фінансової стабільності і необхідності мінімізації бюджетних витрат на врегулювання неспроможності банків", - сказав Домбровскіс.

Як повідомляв УНН, міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що Україна повинна виконати програму Міжнародного валютного фонду, вийти з неї і більше не потребувати кредиторів останньої надії.

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Теги: Євросоюз, транш, Україна
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