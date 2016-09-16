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У Луцьку будівельники пошкодили водопровід – без води лишилися мешканці 5 вулиць

У Луцьку будівельники пошкодили водопровід – без води лишилися мешканці 5 вулиць
У Луцьку під час будівельних робіт пошкодили водопровід, внаслідок чого без холодного та гарячого водопостачання залишилися мешканці будинків на 5 вулицях міста.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.

Пошкодження сталося в районі вулиці Арцеулова - будівельники пошкодили водопровід.

"При проведенні будівельних робіт сторонніми організаціями в районі вул. Арцеулова було пошкоджено водопровід. Екскаватор, що належить забудовникам, призвів до пориву вуличної труби магістрального водогону по вул. Арцеулова, 1", - йдеться у повідомленні на сторінці Григорія Недопада.

Відтак, без холодного та гарячого водопостачання залишилися будинки на вулицях Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 13А, 15, 15А, 23А, 25А, Арцеулова, 3, 5, 7, 9, 11, Грушевського, 3, 5, Привокзальній, 15, а також в окремих наближених будинках. Холодна вода тимчасово відсутня у будинках по вул. Коновальця, 5, 8А, 10, 12.

Наразі працівники КП «Луцькводоканал» вживають заходів щодо локалізації аварійного пориву водопроводу та припинення витоку. Водопостачання в районі буде відновлять після завершення ремонтних робіт.

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Теги: водопостачання, аварія, Луцьк
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