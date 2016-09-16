У Луцьку будівельники пошкодили водопровід – без води лишилися мешканці 5 вулиць
Сьогодні, 21:18
У Луцьку під час будівельних робіт пошкодили водопровід, внаслідок чого без холодного та гарячого водопостачання залишилися мешканці будинків на 5 вулицях міста.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.
Пошкодження сталося в районі вулиці Арцеулова - будівельники пошкодили водопровід.
"При проведенні будівельних робіт сторонніми організаціями в районі вул. Арцеулова було пошкоджено водопровід. Екскаватор, що належить забудовникам, призвів до пориву вуличної труби магістрального водогону по вул. Арцеулова, 1", - йдеться у повідомленні на сторінці Григорія Недопада.
Відтак, без холодного та гарячого водопостачання залишилися будинки на вулицях Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 13А, 15, 15А, 23А, 25А, Арцеулова, 3, 5, 7, 9, 11, Грушевського, 3, 5, Привокзальній, 15, а також в окремих наближених будинках. Холодна вода тимчасово відсутня у будинках по вул. Коновальця, 5, 8А, 10, 12.
Наразі працівники КП «Луцькводоканал» вживають заходів щодо локалізації аварійного пориву водопроводу та припинення витоку. Водопостачання в районі буде відновлять після завершення ремонтних робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад.
Пошкодження сталося в районі вулиці Арцеулова - будівельники пошкодили водопровід.
"При проведенні будівельних робіт сторонніми організаціями в районі вул. Арцеулова було пошкоджено водопровід. Екскаватор, що належить забудовникам, призвів до пориву вуличної труби магістрального водогону по вул. Арцеулова, 1", - йдеться у повідомленні на сторінці Григорія Недопада.
Відтак, без холодного та гарячого водопостачання залишилися будинки на вулицях Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 13А, 15, 15А, 23А, 25А, Арцеулова, 3, 5, 7, 9, 11, Грушевського, 3, 5, Привокзальній, 15, а також в окремих наближених будинках. Холодна вода тимчасово відсутня у будинках по вул. Коновальця, 5, 8А, 10, 12.
Наразі працівники КП «Луцькводоканал» вживають заходів щодо локалізації аварійного пориву водопроводу та припинення витоку. Водопостачання в районі буде відновлять після завершення ремонтних робіт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку водій «Toyota» на смерть збив чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 21:28
У Луцьку будівельники пошкодили водопровід – без води лишилися мешканці 5 вулиць
Сьогодні, 21:18
День Святої Катерини: як ворожити з 6 на 7 грудня
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на суботу, 7 грудня
Сьогодні, 20:00