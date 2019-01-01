З-під будинку: на Волині вночі вкрали позашляховик на «євробляхах». ФОТО
Сьогодні, 07:19
У одному із сіл Волині невідомі викрали позашляховик.
Про це йдеться на сторінці Любешівської районної газети «Нове життя».
Крадіжка сталася в ніч з 5 на 6 грудня, орієнтовно о 2:30 в селі Седлище Любешівського району.
Так, вночі, невідома особа просто з-під будинку викрала автомобіль 1996 року випуску на іноземній реєстрації.
Власники просять будь-яку інформацію про крадіжку повідомляти за номером +380994235696
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Про це йдеться на сторінці Любешівської районної газети «Нове життя».
Крадіжка сталася в ніч з 5 на 6 грудня, орієнтовно о 2:30 в селі Седлище Любешівського району.
Так, вночі, невідома особа просто з-під будинку викрала автомобіль 1996 року випуску на іноземній реєстрації.
Власники просять будь-яку інформацію про крадіжку повідомляти за номером +380994235696
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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