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З-під будинку: на Волині вночі вкрали позашляховик на «євробляхах». ФОТО

З-під будинку: на Волині вночі вкрали позашляховик на «євробляхах». ФОТО
У одному із сіл Волині невідомі викрали позашляховик.

Про це йдеться на сторінці Любешівської районної газети «Нове життя».

Крадіжка сталася в ніч з 5 на 6 грудня, орієнтовно о 2:30 в селі Седлище Любешівського району.

Так, вночі, невідома особа просто з-під будинку викрала автомобіль 1996 року випуску на іноземній реєстрації.

З-під будинку: на Волині вночі вкрали позашляховик на «євробляхах». ФОТО

Власники просять будь-яку інформацію про крадіжку повідомляти за номером +380994235696

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Теги: Волинь, Седлище, крадіжка
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