З-під будинку: на Волині вночі вкрали позашляховик на «євробляхах». ФОТО





Про це йдеться на сторінці Любешівської районної газети «Нове життя».



Крадіжка сталася в ніч з 5 на 6 грудня, орієнтовно о 2:30 в селі Седлище Любешівського району.



Так, вночі, невідома особа просто з-під будинку викрала автомобіль 1996 року випуску на іноземній реєстрації.





Власники просять будь-яку інформацію про крадіжку повідомляти за номером +380994235696

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