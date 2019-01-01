Студенти волинської богословської академії вивчатимуть грецьку мову. ФОТО
Сьогодні, 22:21
Студенти Волинської православної богословської академії вивчатимуть грецьку мову.
Курси вивчення грецької мови відкрили за сприяння Радника Посольства Грецької Республіки в Україні Александроса Будуріса та постійного представника Вселенської Патріархії в Києві архімандрита Михаїла (Аніщенка) - йдеться у повідомленні на сторінці академії.
Вступний урок відбувся 6 грудня за участі педагога грецької Ельси Калему. Фахівець разом з перекладачем провела заняття, на якому в інтегрованій формі ознайомила присутніх з історією Греції, її культурою, виникненням писемності. Охочі змогли у формі діалогу вітатись, знайомитися один з одним грецькою, вивчати алфавіт, засвоювати вимову. В кінці заняття пані Ельса зібрала всіх у коло для вивчення елементів грецького танцю.
В знак вдячності шановному гостю проректор з навчальної роботи прот. Ігор Скиба люб’язно провів екскурсію навчальним корпусом, розповідаючи історію академії та Волинського краю.
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Курси вивчення грецької мови відкрили за сприяння Радника Посольства Грецької Республіки в Україні Александроса Будуріса та постійного представника Вселенської Патріархії в Києві архімандрита Михаїла (Аніщенка) - йдеться у повідомленні на сторінці академії.
Вступний урок відбувся 6 грудня за участі педагога грецької Ельси Калему. Фахівець разом з перекладачем провела заняття, на якому в інтегрованій формі ознайомила присутніх з історією Греції, її культурою, виникненням писемності. Охочі змогли у формі діалогу вітатись, знайомитися один з одним грецькою, вивчати алфавіт, засвоювати вимову. В кінці заняття пані Ельса зібрала всіх у коло для вивчення елементів грецького танцю.
В знак вдячності шановному гостю проректор з навчальної роботи прот. Ігор Скиба люб’язно провів екскурсію навчальним корпусом, розповідаючи історію академії та Волинського краю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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