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Студенти волинської богословської академії вивчатимуть грецьку мову. ФОТО

Студенти волинської богословської академії вивчатимуть грецьку мову. ФОТО
Студенти Волинської православної богословської академії вивчатимуть грецьку мову.

Курси вивчення грецької мови відкрили за сприяння Радника Посольства Грецької Республіки в Україні Александроса Будуріса та постійного представника Вселенської Патріархії в Києві архімандрита Михаїла (Аніщенка) - йдеться у повідомленні на сторінці академії.

Вступний урок відбувся 6 грудня за участі педагога грецької Ельси Калему. Фахівець разом з перекладачем провела заняття, на якому в інтегрованій формі ознайомила присутніх з історією Греції, її культурою, виникненням писемності. Охочі змогли у формі діалогу вітатись, знайомитися один з одним грецькою, вивчати алфавіт, засвоювати вимову. В кінці заняття пані Ельса зібрала всіх у коло для вивчення елементів грецького танцю.

В знак вдячності шановному гостю проректор з навчальної роботи прот. Ігор Скиба люб’язно провів екскурсію навчальним корпусом, розповідаючи історію академії та Волинського краю.

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Теги: Волинь, освіта, ПЦУ, ВПБА
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