Студенти волинської богословської академії вивчатимуть грецьку мову. ФОТО

Студенти Волинської православної богословської академії вивчатимуть грецьку мову.Курси вивчення грецької мови відкрили за сприяння Радника Посольства Грецької Республіки в Україніта постійного представника Вселенської Патріархії в Києві архімандрита- йдеться у повідомленні на сторінці академії.Вступний урок відбувся 6 грудня за участі педагога грецької. Фахівець разом з перекладачем провела заняття, на якому в інтегрованій формі ознайомила присутніх з історією Греції, її культурою, виникненням писемності. Охочі змогли у формі діалогу вітатись, знайомитися один з одним грецькою, вивчати алфавіт, засвоювати вимову. В кінці заняття пані Ельса зібрала всіх у коло для вивчення елементів грецького танцю.В знак вдячності шановному гостю проректор з навчальної роботи прот.люб’язно провів екскурсію навчальним корпусом, розповідаючи історію академії та Волинського краю.