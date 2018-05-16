вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині біля студентського гуртожитку продавали алкоголь неповнолітнім

На Волині біля студентського гуртожитку продавали алкоголь неповнолітнім
На Волині покарали продавця спиртного, який торгував біля гуртожитку Любешівського технічного коледжу ЛНТУ.

Про це повідомляє любешівська районна газета "Нове життя", посилаючись Любешівський районний суд.

Так, до Любешівського районного суду надійшов лист від в. о. начальника Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління національної поліції Володимира Хвесика.

«У листі було повідомлено про встановлення особи, яка продавала спиртне біля гуртожитку Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету», - повідомили в суді.

За фактом продажу спиртного неповнолітньому, винного притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 180 Адміністративного Кодексу України про адміністративні правопорушення та провели профілактичну роботу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, алкоголь, Любешів
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
БК «Старий Луцьк-Університет» підсилився атакувальним півзахисником
Сьогодні, 06:24
На Волині біля студентського гуртожитку продавали алкоголь неповнолітнім
Сьогодні, 05:20
Театр «ГаРмИдЕр» покаже документальну виставу «Кордон»
Сьогодні, 04:14
В Україні впроваджують приватні локомотиви на коліях загального користування
Сьогодні, 03:24
Правоохоронці Волині боролися за звання найсильнішого на волейбольному майданчику. ФОТО
Сьогодні, 02:21
Схожі новини
На Волині за тиждень зловили трьох п'яних мотоциклістів На Волині за тиждень зловили трьох п'яних мотоциклістів
16 травень, 2018, 17:24
Жінку, яка зникла на Волині разом із 2-річним сином, бачили у Луцьку Жінку, яка зникла на Волині разом із 2-річним сином, бачили у Луцьку
04 грудень, 12:07
Волинська ДЮСШ - переможець чемпіонату України. ФОТО Волинська ДЮСШ - переможець чемпіонату України. ФОТО
22 жовтень, 02:34
У селищі на Волині реконструюють старовинну в'їзну браму У селищі на Волині реконструюють старовинну в'їзну браму
21 жовтень, 14:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
БК «Старий Луцьк-Університет» підсилився атакувальним півзахисником
Сьогодні, 06:24
 0
На Волині біля студентського гуртожитку продавали алкоголь неповнолітнім
Сьогодні, 05:20
 0
Театр «ГаРмИдЕр» покаже документальну виставу «Кордон»
Сьогодні, 04:14
 0
В Україні впроваджують приватні локомотиви на коліях загального користування
Сьогодні, 03:24
 0
Правоохоронці Волині боролися за звання найсильнішого на волейбольному майданчику. ФОТО
Сьогодні, 02:21
 0
Медіа
відео
1/8