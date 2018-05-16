На Волині біля студентського гуртожитку продавали алкоголь неповнолітнім
Сьогодні, 05:20
На Волині покарали продавця спиртного, який торгував біля гуртожитку Любешівського технічного коледжу ЛНТУ.
Про це повідомляє любешівська районна газета "Нове життя", посилаючись Любешівський районний суд.
Так, до Любешівського районного суду надійшов лист від в. о. начальника Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління національної поліції Володимира Хвесика.
«У листі було повідомлено про встановлення особи, яка продавала спиртне біля гуртожитку Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету», - повідомили в суді.
За фактом продажу спиртного неповнолітньому, винного притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 180 Адміністративного Кодексу України про адміністративні правопорушення та провели профілактичну роботу.
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Про це повідомляє любешівська районна газета "Нове життя", посилаючись Любешівський районний суд.
Так, до Любешівського районного суду надійшов лист від в. о. начальника Любешівського відділення поліції Камінь-Каширського відділу поліції Головного управління національної поліції Володимира Хвесика.
«У листі було повідомлено про встановлення особи, яка продавала спиртне біля гуртожитку Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного університету», - повідомили в суді.
За фактом продажу спиртного неповнолітньому, винного притягнули до адміністративної відповідальності за статтею 180 Адміністративного Кодексу України про адміністративні правопорушення та провели профілактичну роботу.
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