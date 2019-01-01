У Луцьку п`яний пішохід потрапив під колеса автівки. ФОТО





Інцидент трапився 6 грудня близько 21:30 у старому місті, біля кафе «Стара підкова» (колишній «Техас»), - повідомляє



За словами очевидців, чоловік вибіг на дорогу в той час, коли нею прямував водій «Тойоти», який не устиг зреагувати.



Внаслідок ДТП у машини пошкоджене лобове скло, капот і бампер.



На щастя, потерпілий відбувся переляком і забоєм.



Водій тим часом вирішує, чи пред’являти горе-пішоходу претензії, адже молодий чоловік – у стані алкогольного сп’яніння.



На місці аваріі працюють карета швидкої допомоги і патрульна поліція.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку молодий чоловік потрапив під колеса автівки.Інцидент трапився 6 грудня близько 21:30 у старому місті, біля кафе «Стара підкова» (колишній «Техас»), - повідомляє ІА Волинські Новини За словами очевидців, чоловік вибіг на дорогу в той час, коли нею прямував водій «Тойоти», який не устиг зреагувати.Внаслідок ДТП у машини пошкоджене лобове скло, капот і бампер.На щастя, потерпілий відбувся переляком і забоєм.Водій тим часом вирішує, чи пред’являти горе-пішоходу претензії, адже молодий чоловік – у стані алкогольного сп’яніння.На місці аваріі працюють карета швидкої допомоги і патрульна поліція.

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