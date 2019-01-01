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У Луцьку п`яний пішохід потрапив під колеса автівки. ФОТО

У Луцьку п`яний пішохід потрапив під колеса автівки. ФОТО
У Луцьку молодий чоловік потрапив під колеса автівки.

Інцидент трапився 6 грудня близько 21:30 у старому місті, біля кафе «Стара підкова» (колишній «Техас»), - повідомляє ІА Волинські Новини

За словами очевидців, чоловік вибіг на дорогу в той час, коли нею прямував водій «Тойоти», який не устиг зреагувати.

Внаслідок ДТП у машини пошкоджене лобове скло, капот і бампер.

На щастя, потерпілий відбувся переляком і забоєм.

Водій тим часом вирішує, чи пред’являти горе-пішоходу претензії, адже молодий чоловік – у стані алкогольного сп’яніння.

На місці аваріі працюють карета швидкої допомоги і патрульна поліція.


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Теги: ДТП, Луцьк
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