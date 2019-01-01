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Зеленський назвав умови амністії бойовиків

Зеленський назвав умови амністії бойовиків
Президент Володимир Зеленський допускає можливість амністії для тих учасників незаконних формувань, які не вбивали українців. Це може бути можливим після виведення військ і проведення виборів на тимчасово окупованих територіях.

Про це він сказав в етері «Свобода слова з Савіком Шустером» на телеканалі «Україна», - пише Громадське.

«Коли ми побачимо після «Нормандії», що у нас є можливість, якщо виводяться війська, озброєні незаконні формування, якщо у нас дійсно буде безпека на тій території, якщо у нас з’явиться можливість проводити вибори, ми будемо говорити про амністію», — сказав Зеленський.

Водночас президент наголосив, що йдеться про амністію «людей, в яких немає рук у крові».

Він нагадав, що закон про амністію ухвалила Верховна Рада кілька років тому, однак його не підписав президент.

Раніше повідомлялось, що понад 70% українців готові до компромісу з Росією та так званими «ЛНР» і «ДНР» заради миру на Донбасі.

У команді Зеленського вже заявляли, що готові провести конституційну реформу після «нормандського саміту».

Водночас у Кремлі допустили, що за підсумками саміту буде ухвалений документ «не зобов'язального характеру».

У випадку провалу переговорів з Росією в Офісі Зеленського готові «побудувати стіну» на Донбасі.

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Теги: амністія, Володимир Зеленський
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