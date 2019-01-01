Зеленський назвав умови амністії бойовиків

Президентдопускає можливість амністії для тих учасників незаконних формувань, які не вбивали українців. Це може бути можливим після виведення військ і проведення виборів на тимчасово окупованих територіях.Про це він сказав в етері «Свобода слова з Савіком Шустером» на телеканалі «Україна», - пише Громадське.«Коли ми побачимо після «Нормандії», що у нас є можливість, якщо виводяться війська, озброєні незаконні формування, якщо у нас дійсно буде безпека на тій території, якщо у нас з’явиться можливість проводити вибори, ми будемо говорити про амністію», — сказав Зеленський.Водночас президент наголосив, що йдеться про амністію «людей, в яких немає рук у крові».Він нагадав, що закон про амністію ухвалила Верховна Рада кілька років тому, однак його не підписав президент.Раніше повідомлялось, що понад 70% українців готові до компромісу з Росією та так званими «ЛНР» і «ДНР» заради миру на Донбасі.У команді Зеленського вже заявляли, що готові провести конституційну реформу після «нормандського саміту».Водночас у Кремлі допустили, що за підсумками саміту буде ухвалений документ «не зобов'язального характеру».У випадку провалу переговорів з Росією в Офісі Зеленського готові «побудувати стіну» на Донбасі.