В Україні впроваджують приватні локомотиви на коліях загального користування





Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій на своїй сторінці у Facebook, - пише



“Урядом сьогодні прийнято рішення про реалізацію пілотного проєкту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування”, - йдеться у повідомленні.



Мінінфраструктури визначатиме умови проведення пілотного проєкту, дільниці залізничної інфраструктури загального користування та учасників пілотного проєкту. Учасники пілотного проєкту дотримуватимуться вимог щодо безпеки перевезень.



“Ми маємо звернення від бізнесу про участь у такому пілоті, компанії готові закупити необхідний рухомий склад та провести навчання машиністів. Отже, ми не тільки дозволяємо бізнесу вирішити проблему з перевезеннями, а й тестуємо готовність компаній до відкриття ринку залізничних перевезень", - пояснив Криклій.



За словами міністра, результати пілотного проєкту будуть враховані під час розробки підзаконних актів для імплементації положень нового закону “Про залізничний транспорт України”.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні розпочали пілотний проєкт допуску приватних локомотивів до роботи на залізничних коліях загального користуванняПро це повідомив міністр інфраструктури Українина своїй сторінці у Facebook, - пише Еспресо “Урядом сьогодні прийнято рішення про реалізацію пілотного проєкту щодо допуску приватних локомотивів до роботи окремими маршрутами на залізничних коліях загального користування”, - йдеться у повідомленні.Мінінфраструктури визначатиме умови проведення пілотного проєкту, дільниці залізничної інфраструктури загального користування та учасників пілотного проєкту. Учасники пілотного проєкту дотримуватимуться вимог щодо безпеки перевезень.“Ми маємо звернення від бізнесу про участь у такому пілоті, компанії готові закупити необхідний рухомий склад та провести навчання машиністів. Отже, ми не тільки дозволяємо бізнесу вирішити проблему з перевезеннями, а й тестуємо готовність компаній до відкриття ринку залізничних перевезень", - пояснив Криклій.За словами міністра, результати пілотного проєкту будуть враховані під час розробки підзаконних актів для імплементації положень нового закону “Про залізничний транспорт України”.

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