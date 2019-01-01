Волинянка випікає «душевне» печиво для захисників

Ірини Цигикал часто пахне випічкою та різними смаколиками, адже на кухні вона – справжній професіонал.



Жінка любить кулінарію та залюбки ділиться смачними рецептами із своїми друзями у соціальних мережах, пише



А віднедавна її таланти мали нагоду оцінити військовослужбовці 14-ї бригади та хворі, що лікуються у госпіталі в Дніпрі, адже Ірина разом з однодумцями, серед яких мама загиблого бійця Дмитра Головіна, започаткувала «солодку» волонтерську діяльність.



16 квітня 2015 року розділило її життя на «до» і «після» – саме цього дня у ДТП на Рівненщині під час виконання службових обов’язків загинув її чоловік Олексій Цигикал, котрий був командиром бригадної артилерійської групи 14-ї ОМБр. Зменшити біль втрати допомогли турбота про дітей та улюблене хобі – кулінарія. Особливо до вподоби Ірині випічка, яку регулярно пече для своїх близьких. Вироби з тіста виходять у неї не лише смачними, а і естетично привабливими. Старший син Ірини, який є студентом, щоразу везе з дому повні пакунки смаколиків. Тепер найбільша проблема для неї – не готувати надто багато, тому довгий час відвикала від великих каструль борщу, який з молодшим сином не дають раду з’їсти.



– Коли Давидко підріс, з’явилось трохи більше вільного часу, тому захотілось чимось себе зайняти, а особливо якоюсь потрібною справою. У фейсбуці маю у друзях чимало волонтерів, за чиєю діяльністю постійно спостерігаю. Вони часто відвідують хворих бійців у військових шпиталях, привозять їм медикаменти та різні необхідні речі. Тож у мене виникла ідея як ще можна потішити наших військових, подарувавши їм частинку тепла, у вигляді власноруч виготовленого домашнього печива, яке так полюбляють мої близькі. А оскільки більшість знайомих волонтерів далеко – у Києві чи в інших великих містах, почала шукати у Володимирі, з ким можна об’єднати зусилля, аби передати посилку з солодощами на Схід, – розповідає Ірина.



Знайти однодумців невдовзі вдалось у соцмережі – Ірина натрапила на статтю про володимирчанку Діану Шевчук, яка раз на квартал передає у госпіталь міста Дніпра посилки. Жінка уже п’ятий рік очолює «Володимир-Волинський маскувальний батальйон», який займається плетінням маскувальних сіток, а також створила організацію «Крила матері», яка допомагає не лише армії, а і жителям прифронтової зони. Саме до неї і пішла Ірина із своєю пропозицією.



– Я теж довгий час відчувала внутрішній порив якось допомогти нашим захисникам, але не знала як саме, – долучається до розмови Анна Головіна, яка втратила на війні свого сина. – Думки матеріальні, тож невипадково зустріла Ірину саме того дня, коли вона йшла до Діани, до якої і я поспішала на зустріч. Іра поділилась своєю ідеєю пекти солодощі для військовослужбовців і це мені дуже сподобалось.



У захваті від такої ініціативи була і Діана Шевчук, яка саме збирала нову передачу для дніпровського шпиталю. Тож жінки вирішили об’єднати свої зусилля – Ірина пекла печиво, а Анна збирала гроші на необхідні продукти. Охоче долучились до гарної справи рідні і знайомі жінок, а також продавці продуктового ринку, котрі зробили величезні знижки на свій товар. Уже за декілька днів три чималі коробки свіжого хрумкого печива, а також пакунки з кавою та чаєм поїхали зігрівати серця бійців, які загоюють, як фізичні, так і душевні рани у госпіталі міста Дніпро. До посилки вклали і зворушливого листа із словами подяки та підтримки.



Ірина каже, що надзвичайно приємно було отримати світлини з теплого чаювання у шпиталі, де смакували її печивом. Допис про смаколики для захисників на особистій сторінці Ірини зібрав кількасот вподобайок та поширень, завдяки чому ще більше людей дізнались про добру справу володимирчанок. А відтак і не забарилась зворотна реакція – знайомі перепиняли Іру та Анну просто на вулиці і пропонували свою допомогу, навіть продавчині у магазині давали продукти безплатно. Передачі з горіхами, медом, варенням та іншими продуктами почали надходити і з інших міст.



Невдовзі жінки зрозуміли, що потрібно готувати нову партію солодощів для захисників. Цього разу Ірина вирішила потішити бійців реактивного дивізіону 14-ї ОМБр, де довгий час служив її Олексій. Вона вдячна його товаришам по службі, котрі свого часу дуже підтримали та допомогли. Тож якихось десять годин біля плити – і 17 кілограмів пундиків, коржиків, рогаликів, «вітамінних бомб» з горіхами та інших смаколиків поїхали «новою поштою» на Луганщину. Дуже допомогла Ірині її мама пані Галина та Олеся Стасюк, котра також зголосилась напекти свого домашнього печива.



– Цього разу пекла за перевіреними рецептами, бо коли спробувала за тими, що знайшла у кулінарній книзі, зрозуміла, що мої більш вдалі. Не передати словами, який аромат був у мене вдома поки працювала на кухні!.. Усе печиво пакувала у картонні коробки, а моїм домашнім дістались лише обрізки, або невдалі згорілі пряники, – посміхаючись, розповідає Ірина.



Для жінок, які вкладають частинку свого душевного тепла та позитивної енергетики у випічку, це хоч і важка кількагодинна праця біля розпеченої плити, утім і приємна водночас, бо втома минає швидко, натомість лишається прекрасне відчуття того, що ти робиш потрібну справу. Анна каже, що коли відправила поштою посилку, то відчула легку ейфорію у передчутті того, як хлопцям приємно буде її отримати. Для неї усі вони, незалежно від віку, наче діти, тому і душа болить за кожного бійця.



Годувати бійців Ірині теж доводиться не вперше. Жінка пригадує, як навесні 2014-го року, коли на той час ще у 51-й бригаді ввели казармений режим і військовослужбовців не відпускали додому, вона передавала через паркан цілі казани з ситною вечерею не лише для свого чоловіка, а і для товаришів по службі.



Ці тендітні і водночас мужні жінки ні в кого не просять допомоги, бо кажуть, що і самі ладні раз на місяць напекти печива, але від підтримки не відмовляються і тішаться, що ця справа знайшла відгук у серцях небайдужих людей. Наступну партію смаколиків жінки готують відправити до Дня святого Миколая.



Тетяна ІЗОТОВА.

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Особливо до вподоби Ірині випічка, яку регулярно пече для своїх близьких. Вироби з тіста виходять у неї не лише смачними, а і естетично привабливими. Старший син Ірини, який є студентом, щоразу везе з дому повні пакунки смаколиків. Тепер найбільша проблема для неї – не готувати надто багато, тому довгий час відвикала від великих каструль борщу, який з молодшим сином не дають раду з’їсти.– Коли Давидко підріс, з’явилось трохи більше вільного часу, тому захотілось чимось себе зайняти, а особливо якоюсь потрібною справою. У фейсбуці маю у друзях чимало волонтерів, за чиєю діяльністю постійно спостерігаю. Вони часто відвідують хворих бійців у військових шпиталях, привозять їм медикаменти та різні необхідні речі. Тож у мене виникла ідея як ще можна потішити наших військових, подарувавши їм частинку тепла, у вигляді власноруч виготовленого домашнього печива, яке так полюбляють мої близькі. А оскільки більшість знайомих волонтерів далеко – у Києві чи в інших великих містах, почала шукати у Володимирі, з ким можна об’єднати зусилля, аби передати посилку з солодощами на Схід, – розповідає Ірина.Знайти однодумців невдовзі вдалось у соцмережі – Ірина натрапила на статтю про володимирчанку Діану Шевчук, яка раз на квартал передає у госпіталь міста Дніпра посилки. Жінка уже п’ятий рік очолює «Володимир-Волинський маскувальний батальйон», який займається плетінням маскувальних сіток, а також створила організацію «Крила матері», яка допомагає не лише армії, а і жителям прифронтової зони. Саме до неї і пішла Ірина із своєю пропозицією.– Я теж довгий час відчувала внутрішній порив якось допомогти нашим захисникам, але не знала як саме, – долучається до розмови Анна Головіна, яка втратила на війні свого сина. – Думки матеріальні, тож невипадково зустріла Ірину саме того дня, коли вона йшла до Діани, до якої і я поспішала на зустріч. Іра поділилась своєю ідеєю пекти солодощі для військовослужбовців і це мені дуже сподобалось.У захваті від такої ініціативи була і Діана Шевчук, яка саме збирала нову передачу для дніпровського шпиталю. Тож жінки вирішили об’єднати свої зусилля – Ірина пекла печиво, а Анна збирала гроші на необхідні продукти. Охоче долучились до гарної справи рідні і знайомі жінок, а також продавці продуктового ринку, котрі зробили величезні знижки на свій товар. Уже за декілька днів три чималі коробки свіжого хрумкого печива, а також пакунки з кавою та чаєм поїхали зігрівати серця бійців, які загоюють, як фізичні, так і душевні рани у госпіталі міста Дніпро. До посилки вклали і зворушливого листа із словами подяки та підтримки.Ірина каже, що надзвичайно приємно було отримати світлини з теплого чаювання у шпиталі, де смакували її печивом. Допис про смаколики для захисників на особистій сторінці Ірини зібрав кількасот вподобайок та поширень, завдяки чому ще більше людей дізнались про добру справу володимирчанок. А відтак і не забарилась зворотна реакція – знайомі перепиняли Іру та Анну просто на вулиці і пропонували свою допомогу, навіть продавчині у магазині давали продукти безплатно. Передачі з горіхами, медом, варенням та іншими продуктами почали надходити і з інших міст.Невдовзі жінки зрозуміли, що потрібно готувати нову партію солодощів для захисників. Цього разу Ірина вирішила потішити бійців реактивного дивізіону 14-ї ОМБр, де довгий час служив її Олексій. Вона вдячна його товаришам по службі, котрі свого часу дуже підтримали та допомогли. Тож якихось десять годин біля плити – і 17 кілограмів пундиків, коржиків, рогаликів, «вітамінних бомб» з горіхами та інших смаколиків поїхали «новою поштою» на Луганщину. Дуже допомогла Ірині її мама пані Галина та Олеся Стасюк, котра також зголосилась напекти свого домашнього печива.– Цього разу пекла за перевіреними рецептами, бо коли спробувала за тими, що знайшла у кулінарній книзі, зрозуміла, що мої більш вдалі. Не передати словами, який аромат був у мене вдома поки працювала на кухні!.. Усе печиво пакувала у картонні коробки, а моїм домашнім дістались лише обрізки, або невдалі згорілі пряники, – посміхаючись, розповідає Ірина.Для жінок, які вкладають частинку свого душевного тепла та позитивної енергетики у випічку, це хоч і важка кількагодинна праця біля розпеченої плити, утім і приємна водночас, бо втома минає швидко, натомість лишається прекрасне відчуття того, що ти робиш потрібну справу. Анна каже, що коли відправила поштою посилку, то відчула легку ейфорію у передчутті того, як хлопцям приємно буде її отримати. Для неї усі вони, незалежно від віку, наче діти, тому і душа болить за кожного бійця.Годувати бійців Ірині теж доводиться не вперше. Жінка пригадує, як навесні 2014-го року, коли на той час ще у 51-й бригаді ввели казармений режим і військовослужбовців не відпускали додому, вона передавала через паркан цілі казани з ситною вечерею не лише для свого чоловіка, а і для товаришів по службі.

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