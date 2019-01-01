День Святої Катерини: традиції, прикмети, заборони





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ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять День пам'яті святої великомучениці Катерини.



ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У суботу, 7 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Соломія, Марк, Семен, Катерина, Меркурія, Олександр, Григорій, Євген. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!



НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Ясна погода на Катерину – буде морозна зима.

Тепла погода – морози вдарять тільки на Варварин день (після 17 грудня).

Відлига і туман 7 грудня віщують морози через 10 днів.

Кола навколо місяця віщують мороз.

Сонячні промені пучками спрямовуються догори – скоро почнеться завірюха.

Маленькі зірки на небі стануть прикметою до того, що скоро буде снігопад.



ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не варто підписувати договори та укладати угоди.

Не можна зловживати міцними алкогольними напоями.

Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.

Заборонено конфліктувати або ж розривати стосунки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 7 грудня, віряни вшановують День пам'яті святої великомучениці Катерини та День місцевого самоврядування в Україні.Про це повідомляє Радіо Максимум За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять День пам'яті святої великомучениці Катерини.У суботу, 7 грудня, іменини відзначають власники таких імен: Соломія, Марк, Семен, Катерина, Меркурія, Олександр, Григорій, Євген. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!Ясна погода на Катерину – буде морозна зима.Тепла погода – морози вдарять тільки на Варварин день (після 17 грудня).Відлига і туман 7 грудня віщують морози через 10 днів.Кола навколо місяця віщують мороз.Сонячні промені пучками спрямовуються догори – скоро почнеться завірюха.Маленькі зірки на небі стануть прикметою до того, що скоро буде снігопад.Не варто підписувати договори та укладати угоди.Не можна зловживати міцними алкогольними напоями.Не рекомендується займатися важкою фізичною працею.Заборонено конфліктувати або ж розривати стосунки.

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