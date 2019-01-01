Власник відомого видавництва розповів лучанам про свою травму дитинства
Сьогодні, 09:23
Власник відомого видавництва «Наш формат» Владислав Кириченко розповів про травму дитинства, яка спонукала його до створення власного видавництва.
Про це він розповів 6 грудня під час зустрічі із лучанами в рамках проєкту «Школа свідомого громадянина». Його реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, пише Конкурент.
Кириченко зауважив, як почав працювати над власним видавництвом «Наш формат» та зауважив, що, можливо, травма дитинства стала поштовхом до його створення.
«У мене у 3 роки була травма – батьки забрали в Донецьк із Горлівки від бабці з дідусем. Там я, як і всі, говорив суржиком, а не російською. В дитячому садку я був асоціальний, бо не знав російської мови. Нам показували діафільми, і всі казали «Котик в сапогах», а я бився і казав, що він був у чобітках. В садок викликали маму і казали, щось зі мною робити. Не говорити російською було, як бути дауном»,– розповів власник видавництва.
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Про це він розповів 6 грудня під час зустрічі із лучанами в рамках проєкту «Школа свідомого громадянина». Його реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, пише Конкурент.
Кириченко зауважив, як почав працювати над власним видавництвом «Наш формат» та зауважив, що, можливо, травма дитинства стала поштовхом до його створення.
«У мене у 3 роки була травма – батьки забрали в Донецьк із Горлівки від бабці з дідусем. Там я, як і всі, говорив суржиком, а не російською. В дитячому садку я був асоціальний, бо не знав російської мови. Нам показували діафільми, і всі казали «Котик в сапогах», а я бився і казав, що він був у чобітках. В садок викликали маму і казали, щось зі мною робити. Не говорити російською було, як бути дауном»,– розповів власник видавництва.
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