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Власник відомого видавництва розповів лучанам про свою травму дитинства

Власник відомого видавництва розповів лучанам про свою травму дитинства
Власник відомого видавництва «Наш формат» Владислав Кириченко розповів про травму дитинства, яка спонукала його до створення власного видавництва.

Про це він розповів 6 грудня під час зустрічі із лучанами в рамках проєкту «Школа свідомого громадянина». Його реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, пише Конкурент.

Кириченко зауважив, як почав працювати над власним видавництвом «Наш формат» та зауважив, що, можливо, травма дитинства стала поштовхом до його створення.

«У мене у 3 роки була травма – батьки забрали в Донецьк із Горлівки від бабці з дідусем. Там я, як і всі, говорив суржиком, а не російською. В дитячому садку я був асоціальний, бо не знав російської мови. Нам показували діафільми, і всі казали «Котик в сапогах», а я бився і казав, що він був у чобітках. В садок викликали маму і казали, щось зі мною робити. Не говорити російською було, як бути дауном»,– розповів власник видавництва.

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Теги: СВІДОМІ, Наш формат
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