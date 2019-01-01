На Світязі хочуть привести до ладу ринок

На Волині триває робота з облаштування центрального пляжу та вулиці Набережної у селі Світязь.Сьогодні там ще тривають роботи, які завершать до кінця грудня, інформує пресслужба Волинської ОДА.Нині ж облаштували вже 2 км пляжу (до наметового містечка) та триває ремонт дороги до місцевої автостанції. Зокрема, роботи з облаштування набережної зони озера розпочали ще минулого року і підійшли до цього комплексно, аби повністю упорядкувати і центральний пляж, і пішохідну зону, і дорогу.Так, центральний пляж вдалося влаштувати завдяки керівництву Шацького національного парку, а саме його директорці Марії Христецькій. Парасольки, посіяна трава, завезений пісок – все стало можливим через співпрацю із представниками бізнесу, з якими адміністрація Шацького НПП заключила договори.Частину дороги відремонтувати у минулому році, цього ж року у вересні продовжили ремонт до туристичної бази відпочинку. Замовник робіт – департамент регіонального розвитку та житлово-комунального господарства облдержадміністрації. Слід зауважити, що роботи виконано комплексно, адже паралельно облаштовують тротуар та вуличне освітлення.Єдине, що потребує ще благоустрою – це територія так званого місцевого ринку, яку влада планує ще впорядкувати.