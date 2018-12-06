вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Харчування дітей у садках Володимира-Волинського подорожчає

Харчування дітей у садках Володимира-Волинського подорожчає
У дитячих садочках Володимира-Волинського з нового року подорожчає вартість харчування у дитсадках.

Про це пише Нововолинськ.com.ua.

Отже, дітей від 2 до 3 років харчуватимуть за 25 гривень, а від 3 до 6 років – за 34 гривні.

Повністю звільнятимуть від плати за харчування дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, дітей працівників, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей із малозабезпечених сімей (якщо у сім’ях сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), дітей, загиблих військовослужбовців, які приймали участь в АТО/ООС, дітей батьків-учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в АТО/ООС, дітей із сімей, які перемістилися з тимчасово окупованої території України, району проведення АТО/ООС.

Половину вартості харчування сплачуватимуть за дітей із сімей, де виховується троє і більше діток. Частину повної вартості харчування покриватиме міський бюджет, а частину – батьки.

Зазначається, що зміна цін на харчування дасть змогу суттєво покращити меню в їдальнях та організувати для дітей більш якісне харчування. Зміни набудуть чинності з 1 січня 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: харчування, вартість, дитсадки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Скільки волинянам доведеться заплатити за незаконно зрубану ялинку
Погуляйко – новий голова Волинської ОДА. ФОТО
Робота для осіб з інвалідністю: на топовому підприємстві Волині розповідали про можливості співпраці
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Харчування дітей у садках Володимира-Волинського подорожчає
Сьогодні, 21:19
Луцька майстриня розповіла про тренди зачісок 2020
Сьогодні, 20:42
З`явилося відео погоні за винуватцями смертельної ДТП у Луцьку
Сьогодні, 19:59
На Світязі хочуть привести до ладу ринок
Сьогодні, 19:40
Як лебідь з лебідкою: пара з Волині разом уже пів століття
Сьогодні, 19:12
Схожі новини
Скільки батькам доведеться платити за харчування дошкільнят у Луцьку Скільки батькам доведеться платити за харчування дошкільнят у Луцьку
06 грудень, 2018, 10:05
У Луцьку підприємець постачав у дитячі садки м'ясо невідомого походження У Луцьку підприємець постачав у дитячі садки м'ясо невідомого походження
02 вересень, 2015, 14:36
У дитсадках Нововолинська подорожчає харчування У дитсадках Нововолинська подорожчає харчування
22 січень, 2015, 13:32
Скільки коштуватиме харчування у луцьких навчальних закладах цього року Скільки коштуватиме харчування у луцьких навчальних закладах цього року
21 січень, 2015, 15:13
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Харчування дітей у садках Володимира-Волинського подорожчає
Сьогодні, 21:19
 0
Луцька майстриня розповіла про тренди зачісок 2020
Сьогодні, 20:42
 0
З`явилося відео погоні за винуватцями смертельної ДТП у Луцьку
Сьогодні, 19:59
 0
На Світязі хочуть привести до ладу ринок
Сьогодні, 19:40
 0
Як лебідь з лебідкою: пара з Волині разом уже пів століття
Сьогодні, 19:12
 0
Медіа
відео
1/8