Харчування дітей у садках Володимира-Волинського подорожчає





Про це пише



Отже, дітей від 2 до 3 років харчуватимуть за 25 гривень, а від 3 до 6 років – за 34 гривні.



Повністю звільнятимуть від плати за харчування дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, дітей працівників, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей із малозабезпечених сімей (якщо у сім’ях сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), дітей, загиблих військовослужбовців, які приймали участь в АТО/ООС, дітей батьків-учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в АТО/ООС, дітей із сімей, які перемістилися з тимчасово окупованої території України, району проведення АТО/ООС.



Половину вартості харчування сплачуватимуть за дітей із сімей, де виховується троє і більше діток. Частину повної вартості харчування покриватиме міський бюджет, а частину – батьки.



Зазначається, що зміна цін на харчування дасть змогу суттєво покращити меню в їдальнях та організувати для дітей більш якісне харчування. Зміни набудуть чинності з 1 січня 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У дитячих садочках Володимира-Волинського з нового року подорожчає вартість харчування у дитсадках.Про це пише Нововолинськ.com.ua Отже, дітей від 2 до 3 років харчуватимуть за 25 гривень, а від 3 до 6 років – за 34 гривні.Повністю звільнятимуть від плати за харчування дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою, дітей працівників, які загинули під час виконання службових обов’язків, дітей із малозабезпечених сімей (якщо у сім’ях сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), дітей, загиблих військовослужбовців, які приймали участь в АТО/ООС, дітей батьків-учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в АТО/ООС, дітей із сімей, які перемістилися з тимчасово окупованої території України, району проведення АТО/ООС.Половину вартості харчування сплачуватимуть за дітей із сімей, де виховується троє і більше діток. Частину повної вартості харчування покриватиме міський бюджет, а частину – батьки.Зазначається, що зміна цін на харчування дасть змогу суттєво покращити меню в їдальнях та організувати для дітей більш якісне харчування. Зміни набудуть чинності з 1 січня 2020 року.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію