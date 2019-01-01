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На Волині судили молодика, що їздив п'яним за кермом

На Волині судили молодика, що їздив п'яним за кермом
Суд визнав винним 25-річного жителя Камінь-Каширського району, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомляє Любешівське відділення поліції ГУНПу Волинській області.

Патрульні затримали нетверезого водія «Фольцваген Гольф» у вересні по вулиці Центральній села Щитинь.

25-річний водій керував легковим автомобілем, маючи ознаки алкосп’яніння та відмовився пройти огляд на стан сп’яніння з допомогою приладу «Драгер» та у КНП «Любешівська ЦРЛ» у присутності двох свідків. Працівники поліції оформили адміністративні матеріали на водія за відмову від проходження огляду на стан сп’яніння у встановленому порядку та скерували матеріали до суду.

Розгляд справи здійснив Камінь-Каширський районний суд у листопаді цього року та виніс рішення про визнання винуватим водія у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.130 КУпАП.

Нагадаємо, що ч.1 ст.130 КУпАП передбачено адміністративну відповідальність за керування транспортними засобами особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, а також передачу керування транспортним засобом особі, яка перебуває в стані такого сп'яніння чи під впливом таких лікарських препаратів, а так само відмову особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

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Теги: п'яний за кермом, суд
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