Новий Театральний: лучан кличуть поділитися ідеями щодо головного майдану міста
Сьогодні, 18:40
У Луцьку запрошують до відкритого обговорення вигляду Театрального майдану всіх небайдужих.
Про це йдеться у Facebook.
Що це за проекти вивісили на площі? Хто займається проектом новий Театральний? Які критерії правильно проведеного архітектурного конкурсу? Що ви хотіли б та не хотіли б бачити на центральній площі?
На ці та інші запитання вам дадуть відповідь в форматі відкритої дискусії вже в неділю, 15 грудня, о 15:00 на території Passage Interdit.
Формат:
15:00 - початок заходу, презентація кейсу та спікерів
15:10 - 16:00 - виступи спікерів (про них детальніше читайте на сторінці івенту)
16:00 - 16:45 - відкрите обговорення концепції розвитку Театрального Майдану
16:45 - 17:00 - додаткові запитання, інтерактивне залучення
Захід є безкоштовним, проте реєстрація є обов'язковою: https://forms.gle/sxVUFoPuiWbonVQ29
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Про це йдеться у Facebook.
Що це за проекти вивісили на площі? Хто займається проектом новий Театральний? Які критерії правильно проведеного архітектурного конкурсу? Що ви хотіли б та не хотіли б бачити на центральній площі?
На ці та інші запитання вам дадуть відповідь в форматі відкритої дискусії вже в неділю, 15 грудня, о 15:00 на території Passage Interdit.
Формат:
15:00 - початок заходу, презентація кейсу та спікерів
15:10 - 16:00 - виступи спікерів (про них детальніше читайте на сторінці івенту)
16:00 - 16:45 - відкрите обговорення концепції розвитку Театрального Майдану
16:45 - 17:00 - додаткові запитання, інтерактивне залучення
Захід є безкоштовним, проте реєстрація є обов'язковою: https://forms.gle/sxVUFoPuiWbonVQ29
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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