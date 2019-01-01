Новий Театральний: лучан кличуть поділитися ідеями щодо головного майдану міста





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Що це за проекти вивісили на площі? Хто займається проектом новий Театральний? Які критерії правильно проведеного архітектурного конкурсу? Що ви хотіли б та не хотіли б бачити на центральній площі?



На ці та інші запитання вам дадуть відповідь в форматі відкритої дискусії вже в неділю, 15 грудня, о 15:00 на території Passage Interdit.



Формат:

15:00 - початок заходу, презентація кейсу та спікерів

15:10 - 16:00 - виступи спікерів (про них детальніше читайте на сторінці івенту)

16:00 - 16:45 - відкрите обговорення концепції розвитку Театрального Майдану

16:45 - 17:00 - додаткові запитання, інтерактивне залучення



Захід є безкоштовним, проте реєстрація є обов'язковою:



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