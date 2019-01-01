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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Де у Луцьку можна купити е-квиток. АДРЕСИ

Де у Луцьку можна купити е-квиток. АДРЕСИ
У Луцьку встановили 40 терміналів, у яких можна купити електронний квиток.

Про це повідомляє Перший.

Нагадаємо, у Луцьку попереджають про можливі перебої в роботі транспорту через відмову деяких перевізників переходити на АСОП. Е-квиток повністю запрацює 11 грудня.

Зокрема, купити е-квиток можна у ЦУМі, "ПортCity", ЦНАПі, "Сім 23".

Де у Луцьку можна купити е-квиток. АДРЕСИ
Де у Луцьку можна купити е-квиток. АДРЕСИ

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Теги: е-квиток, адреси
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