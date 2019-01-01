Де у Луцьку можна купити е-квиток. АДРЕСИ
Сьогодні, 10:39
У Луцьку встановили 40 терміналів, у яких можна купити електронний квиток.
Про це повідомляє Перший.
Нагадаємо, у Луцьку попереджають про можливі перебої в роботі транспорту через відмову деяких перевізників переходити на АСОП. Е-квиток повністю запрацює 11 грудня.
Зокрема, купити е-квиток можна у ЦУМі, "ПортCity", ЦНАПі, "Сім 23".
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Про це повідомляє Перший.
Нагадаємо, у Луцьку попереджають про можливі перебої в роботі транспорту через відмову деяких перевізників переходити на АСОП. Е-квиток повністю запрацює 11 грудня.
Зокрема, купити е-квиток можна у ЦУМі, "ПортCity", ЦНАПі, "Сім 23".
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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