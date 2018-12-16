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У Луцьку відбудеться забіг Миколаїв

У Луцьку відбудеться забіг Миколаїв
ТРЦ "ПортCity" та спортивний клуб "Лучеськ", за підтримки магазину побутової техніки "Фокстрот", вже традиційно організовують щорічний забіг Миколаїв!

Захід відбудеться у неділю, 15 грудня біля ТРЦ.

«Забіг Миколаїв» - спортивне свято, що має на меті популяризувати здоровий спосіб життя та водночас створити новорічно-різдвяне свято з безліччю веселощів, та подарунків. Звісно, в ці дні не обходиться й без благодійності, тож учасники, які платитимуть внески для участі у змаганнях, мають нагоду допомогти тим хто цього потребує.

Під час забігу дорослі та діти подолають дистанції у 7 км, 2 км, 500 м, 200 м та 100 м. Діти, що братимуть участь у повноцінних тематичних новорічних костюмах (костюм Миколайчика, Снігуроньки, сніжинки, бурульки, сніговичка, оленя і т.д.) гарантовано отримають подарунок.

Забіг розпочнеться 15 грудня о 13 годині.
Учасники допускаються до Змагання за умови належної і своєчасної реєстрації.

Реєстрація можлива в режимі on-line: https://runstyle.net/events/blagodijnyj-zabig-mykolayiv/
У Луцьку відбудеться забіг Миколаїв

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Теги: забіг Миколаїв, Луцьк
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