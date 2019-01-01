На Волині студенти виготовляють унікальні чаї для військових. ВІДЕО





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Студенти відривають ягоди від кетягів калини, пересипають її цукром. Цей засіб вбереже від застуд, каже студентка Луцького базового медичного коледжу Марія Чуєш.



“У нас є така можливість назбирати, принести, нам це не важко, тому ми допомагаємо нашим солдатам за підтримки викладачів. Можна просто їсти калину із цукром. Це як імунностимулююча, протизапальна, протиалергічна дія”, - зауважує дівчина.



Зі слів Марії, студенти заготовляють калину у своїх рідних селах і привозять у коледж. Крім того, роблять імунозміцнюючі збори. Для цього подрібнюють лікувальні трави. Заготовили їх улітку на Волині. Богдана Дибалюк, родом із Шацька, подрібнює липовий цвіт і притизастудний чай із трав.



“Ми не повинні бути байдужими, бо від нашої допомоги залежить життя і здоров’я людей”, - наголошує вона.



Третьокурсниця Марія Яцук із села Рудка Червинська Камінь-Каширського району з одногрупниками заливає горіхи з медом: “У кого є горіхи, дерева, то добре родять. Ми їх чистимо і привозимо сюди. Це смаколики для наших солдатів, вони дуже корисні Із сусіднього села був хлопець, який загинув під час бойових дій. Це не є таке для нас, що воно далеко. Майже кожен має якихось знайомих, хто був у зоні АТО, або й загинув”.



Детальніше - у сюжеті.



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