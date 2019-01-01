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На Волині студенти виготовляють унікальні чаї для військових. ВІДЕО

На Волині студенти виготовляють унікальні чаї для військових. ВІДЕО
Фіточаї, калину з цукром, горіхи з медом, мазь для загоювання ран, - усе це готують і передають військовим на Схід студенти і викладачі Луцького базового медичного коледжу.

Про це повідомляє Суспільне.

Студенти відривають ягоди від кетягів калини, пересипають її цукром. Цей засіб вбереже від застуд, каже студентка Луцького базового медичного коледжу Марія Чуєш.

“У нас є така можливість назбирати, принести, нам це не важко, тому ми допомагаємо нашим солдатам за підтримки викладачів. Можна просто їсти калину із цукром. Це як імунностимулююча, протизапальна, протиалергічна дія”, - зауважує дівчина.

Зі слів Марії, студенти заготовляють калину у своїх рідних селах і привозять у коледж. Крім того, роблять імунозміцнюючі збори. Для цього подрібнюють лікувальні трави. Заготовили їх улітку на Волині. Богдана Дибалюк, родом із Шацька, подрібнює липовий цвіт і притизастудний чай із трав.

“Ми не повинні бути байдужими, бо від нашої допомоги залежить життя і здоров’я людей”, - наголошує вона.

Третьокурсниця Марія Яцук із села Рудка Червинська Камінь-Каширського району з одногрупниками заливає горіхи з медом: “У кого є горіхи, дерева, то добре родять. Ми їх чистимо і привозимо сюди. Це смаколики для наших солдатів, вони дуже корисні Із сусіднього села був хлопець, який загинув під час бойових дій. Це не є таке для нас, що воно далеко. Майже кожен має якихось знайомих, хто був у зоні АТО, або й загинув”.

Детальніше - у сюжеті.

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Теги: студенти, фіточаї, військові, Волинь
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