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У Луцьку просять поставити світлофор біля автостанції

У Луцьку просять поставити світлофор біля автостанції
У Луцьку просять встановити світлофор на вулиці Львівській.

Про це йдеться у петиції лучанки Вікторії Кравчук.

"Проханням встановити світлофор або "лежачий поліцейський" біля пішохідного переходу, що знаходиться на вулиці Львівській біля Автостанції №2", - пише вона.

За словами лучанки, на цьому пішохідному переході нерідко трапляються аварії, адже рух там дуже інтенсивний.

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Теги: світлофор, петиція
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