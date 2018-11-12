У Луцьку просять поставити світлофор біля автостанції
Сьогодні, 17:21
У Луцьку просять встановити світлофор на вулиці Львівській.
Про це йдеться у петиції лучанки Вікторії Кравчук.
"Проханням встановити світлофор або "лежачий поліцейський" біля пішохідного переходу, що знаходиться на вулиці Львівській біля Автостанції №2", - пише вона.
За словами лучанки, на цьому пішохідному переході нерідко трапляються аварії, адже рух там дуже інтенсивний.
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Про це йдеться у петиції лучанки Вікторії Кравчук.
"Проханням встановити світлофор або "лежачий поліцейський" біля пішохідного переходу, що знаходиться на вулиці Львівській біля Автостанції №2", - пише вона.
За словами лучанки, на цьому пішохідному переході нерідко трапляються аварії, адже рух там дуже інтенсивний.
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