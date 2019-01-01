У Луцьку водій Ford на смерть збив чоловіка: деталі аварії





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7 грудня ввечері на проспекті Грушевського у Луцьку сталася моторошна дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинув пішохід.



Правоохоронці встановили особу загиблого. Це чоловік 1978 року народження. За кермом авто, яке збило пішохода, перебував житель Луцька, 1995 року народження. До речі, вік останнього можна було припустити одразу, адже саме такі цифри значилися на номерних знаках його автомобіля «Ford Probe GT» зразка 1992 року.



Також у поліції повідомили, що, за попередніми висновками, наїзд на загиблого стався на пішохідному переході.







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