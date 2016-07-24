Луцьк – у топі найкомфортніших міст





Дослідження проводила соціологічна група «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту International Republican Institute (IRI). Про це повідомив вінницький міський голова Сергій Моргунов у Facebook, інформує Перший.



Таку ж кількість балів, як і Луцьк, набрали Івано-Франківськ, Чернігів, Хмельницький і Харків.



Найкомфортніші міста України:



Вінниця – 3,4 бали;



Луцьк – 3,1;



Івано-Франківськ – 3,1;



Чернігів – 3,1;



Хмельницький – 3,1;



Харків – 3,1;



Маріуполь – 3,0;



Тернопіль – 3,0;



Львів – 2,9;



Черкаси – 2,9;



Житомир – 2,9;



Кропивницький – 2,9.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2019 році найкомфортнішим містом України вп'яте поспіль стала Вінниця, на другому місці – Луцьк.Дослідження проводила соціологічна група «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту International Republican Institute (IRI). Про це повідомив вінницький міський головау Facebook, інформує Перший.Таку ж кількість балів, як і Луцьк, набрали Івано-Франківськ, Чернігів, Хмельницький і Харків.Вінниця – 3,4 бали;Луцьк – 3,1;Івано-Франківськ – 3,1;Чернігів – 3,1;Хмельницький – 3,1;Харків – 3,1;Маріуполь – 3,0;Тернопіль – 3,0;Львів – 2,9;Черкаси – 2,9;Житомир – 2,9;Кропивницький – 2,9.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію