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Луцьк – у топі найкомфортніших міст

Луцьк – у топі найкомфортніших міст
У 2019 році найкомфортнішим містом України вп'яте поспіль стала Вінниця, на другому місці – Луцьк.

Дослідження проводила соціологічна група «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту International Republican Institute (IRI). Про це повідомив вінницький міський голова Сергій Моргунов у Facebook, інформує Перший.

Таку ж кількість балів, як і Луцьк, набрали Івано-Франківськ, Чернігів, Хмельницький і Харків.

Найкомфортніші міста України:

Вінниця – 3,4 бали;

Луцьк – 3,1;

Івано-Франківськ – 3,1;

Чернігів – 3,1;

Хмельницький – 3,1;

Харків – 3,1;

Маріуполь – 3,0;

Тернопіль – 3,0;

Львів – 2,9;

Черкаси – 2,9;

Житомир – 2,9;

Кропивницький – 2,9.
Луцьк – у топі найкомфортніших міст

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Теги: рейтинг. комфорт, міста
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