Луцьк – у топі найкомфортніших міст
Сьогодні, 13:16
У 2019 році найкомфортнішим містом України вп'яте поспіль стала Вінниця, на другому місці – Луцьк.
Дослідження проводила соціологічна група «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту International Republican Institute (IRI). Про це повідомив вінницький міський голова Сергій Моргунов у Facebook, інформує Перший.
Таку ж кількість балів, як і Луцьк, набрали Івано-Франківськ, Чернігів, Хмельницький і Харків.
Найкомфортніші міста України:
Вінниця – 3,4 бали;
Луцьк – 3,1;
Івано-Франківськ – 3,1;
Чернігів – 3,1;
Хмельницький – 3,1;
Харків – 3,1;
Маріуполь – 3,0;
Тернопіль – 3,0;
Львів – 2,9;
Черкаси – 2,9;
Житомир – 2,9;
Кропивницький – 2,9.
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Дослідження проводила соціологічна група «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту International Republican Institute (IRI). Про це повідомив вінницький міський голова Сергій Моргунов у Facebook, інформує Перший.
Таку ж кількість балів, як і Луцьк, набрали Івано-Франківськ, Чернігів, Хмельницький і Харків.
Найкомфортніші міста України:
Вінниця – 3,4 бали;
Луцьк – 3,1;
Івано-Франківськ – 3,1;
Чернігів – 3,1;
Хмельницький – 3,1;
Харків – 3,1;
Маріуполь – 3,0;
Тернопіль – 3,0;
Львів – 2,9;
Черкаси – 2,9;
Житомир – 2,9;
Кропивницький – 2,9.
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