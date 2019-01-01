Із квестами і танцями: як у Луцьку у 30-х роках проходили акції Червоного Хреста. РЕТРОФОТО





Про це пишуть



Фото дослідникам вдалось віднайти на сторінках тематичного часопису міжвоєнного періоду, під назвою «Польський Червоний Хрест». Головне видавництво його знаходилось у Варшаві.



На фото можна побачити вулиці та будинки Луцька у 1930-ті роки, а також лучан, які під патронатом Червоного Хреста проводять різні рятувальні навчання, марші, лекції, які пропагують здоровий спосіб життя.



Навчання рятувальників та медсестер в Луцьку супроводжувались оркестром напевно для того, щоб привернути більшу увагу в населення. У кінотеатрі «Сонце» транслювали фільми про діяльність Червоного Хреста в Польщі, та, зокрема, на Волині.



Для того щоб привернути увагу молоді до питань першої медичної допомоги, на вулицях Луцька влаштовували квести, які закінчувались ввечері танцями для усіх бажаючих.



В міжвоєнний період в Луцьку Червоний Хрест активно проводив різні тематичні виставки, на які привозили мешканців із усього Волинського воєводства. Їх навчали надавати першу допомогу, проводити заходи щодо медичної безпеки масових зібрань, пропагували безкоштовну здачу крові і поширювали знання про міжнародне право під час збройних конфліктів. Така собі дуже необхідна просвітницька діяльність серед населення.



Одним із джерел прибутку Червоного Хреста на Волині був продаж аптечок. Найбільшим попитом у лучан користувалися комплекти першої допомоги, так звані, «туристичні» та «для подорожі». Саме їх найбільше рекламували на різних виставках та в тогочасних ЗМІ.



У міжвоєнний період за ініціативи активістів товариства були збудовані громадські пральні та лазні, засновані та обладнані фельдшерсько-акушерські пункти, аптеки та магазини санітарної гігієни.



Також одним із завдань Червоного Хреста була допомога біженцям та військовополоненим, турбота про інвалідів і дітей-сиріт, боротьба з голодом та епідеміями, організація лазаретів, госпіталів і харчувальних пунктів на території Волині.



Варто сказати, що ініціативи, які проводив Червоний Хрест у Луцьку та на Волині 90 років тому є досить актуальні й сьогодні, адже місцевому населення часто не вистачає інформації та практики, як діяти в екстремальних ситуаціях, до прикладу, коли людині потрібно надати першу медичну допомогу, чи що робити і куди ховатись при газовій атаці.



Джерело: часопис «Польський Червоний Хрест» (1930-ті роки)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Розповіли, як проходили акції Червоного Хреста в Луцьку 1930-х років.Про це пишуть Хроніки Любарта Фото дослідникам вдалось віднайти на сторінках тематичного часопису міжвоєнного періоду, під назвою «Польський Червоний Хрест». Головне видавництво його знаходилось у Варшаві.На фото можна побачити вулиці та будинки Луцька у 1930-ті роки, а також лучан, які під патронатом Червоного Хреста проводять різні рятувальні навчання, марші, лекції, які пропагують здоровий спосіб життя.Навчання рятувальників та медсестер в Луцьку супроводжувались оркестром напевно для того, щоб привернути більшу увагу в населення. У кінотеатрі «Сонце» транслювали фільми про діяльність Червоного Хреста в Польщі, та, зокрема, на Волині.Для того щоб привернути увагу молоді до питань першої медичної допомоги, на вулицях Луцька влаштовували квести, які закінчувались ввечері танцями для усіх бажаючих.В міжвоєнний період в Луцьку Червоний Хрест активно проводив різні тематичні виставки, на які привозили мешканців із усього Волинського воєводства. Їх навчали надавати першу допомогу, проводити заходи щодо медичної безпеки масових зібрань, пропагували безкоштовну здачу крові і поширювали знання про міжнародне право під час збройних конфліктів. Така собі дуже необхідна просвітницька діяльність серед населення.Одним із джерел прибутку Червоного Хреста на Волині був продаж аптечок. Найбільшим попитом у лучан користувалися комплекти першої допомоги, так звані, «туристичні» та «для подорожі». Саме їх найбільше рекламували на різних виставках та в тогочасних ЗМІ.У міжвоєнний період за ініціативи активістів товариства були збудовані громадські пральні та лазні, засновані та обладнані фельдшерсько-акушерські пункти, аптеки та магазини санітарної гігієни.Також одним із завдань Червоного Хреста була допомога біженцям та військовополоненим, турбота про інвалідів і дітей-сиріт, боротьба з голодом та епідеміями, організація лазаретів, госпіталів і харчувальних пунктів на території Волині.Варто сказати, що ініціативи, які проводив Червоний Хрест у Луцьку та на Волині 90 років тому є досить актуальні й сьогодні, адже місцевому населення часто не вистачає інформації та практики, як діяти в екстремальних ситуаціях, до прикладу, коли людині потрібно надати першу медичну допомогу, чи що робити і куди ховатись при газовій атаці.Джерело: часопис «Польський Червоний Хрест» (1930-ті роки)

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію