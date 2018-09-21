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У Луцьку на Гордіюк зіткнулися дві автівки: рух ускладнений

У Луцьку на Гордіюк зіткнулися дві автівки: рух ускладнений
У Луцьку на вулиці Домни Гордіюк зіткнулися два автомобілі.

Фото з місця події опублікували у спільноті "АвтоАндони Луцька" у Facebook.

Аварія трапилася у суботу, 7 грудня, близько 12:00. Інформації про постраждалих нині немає. Легковики зазнали механічних ушкоджень.

Рух на вулиці через ДТП - ускладнений.

Деталі згодом.

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Теги: аварія, ДТП, Луцьк, Гордіюк
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