У Луцьку на Гордіюк зіткнулися дві автівки: рух ускладнений





Фото з місця події опублікували у спільноті "АвтоАндони Луцька" у Facebook.



Аварія трапилася у суботу, 7 грудня, близько 12:00. Інформації про постраждалих нині немає. Легковики зазнали механічних ушкоджень.



Рух на вулиці через ДТП - ускладнений.



Деталі згодом.

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