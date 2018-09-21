У Луцьку на Гордіюк зіткнулися дві автівки: рух ускладнений
Сьогодні, 12:03
У Луцьку на вулиці Домни Гордіюк зіткнулися два автомобілі.
Фото з місця події опублікували у спільноті "АвтоАндони Луцька" у Facebook.
Аварія трапилася у суботу, 7 грудня, близько 12:00. Інформації про постраждалих нині немає. Легковики зазнали механічних ушкоджень.
Рух на вулиці через ДТП - ускладнений.
Деталі згодом.
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Фото з місця події опублікували у спільноті "АвтоАндони Луцька" у Facebook.
Аварія трапилася у суботу, 7 грудня, близько 12:00. Інформації про постраждалих нині немає. Легковики зазнали механічних ушкоджень.
Рух на вулиці через ДТП - ускладнений.
Деталі згодом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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