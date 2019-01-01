Українців попереджають про збої в роботі митниці
Сьогодні, 16:00
Через появу нового митного органу в структурі Державної митної служби України та ліквідацію митних повноважень Державної фіскальної служби України на українців очікують деякі нюанси в роботі відповідних органів.
Про це повідомляє пресслужба Нової митниці у Facebook.
Виконання митних формальностей новою структурою розпочнеться із 0:00 неділі, 8 грудня. Відтак суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності рекомендують "за можливості утриматися від подання митницям ДФС митних декларацій, оформлення яких може бути не завершене до кінця доби 7 грудня". Також митники попереджають про зміну електронних адрес підрозділів митного оформлення.
Нова митниця не виключає вірогідності помилок у єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби, зокрема й щодо прийняття та адресації електронних митних декларацій. Українців також просять урахувати появу нового класифікатора місць митного оформлення та зміну банківських реквізитів для оплати за митне оформлення товарів. Більше читайте тут:
Водночас проблем після 8 грудня не очікують. На митниці просять вибачення за можливі ускладнення. Більше читайте тут:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Нової митниці у Facebook.
Виконання митних формальностей новою структурою розпочнеться із 0:00 неділі, 8 грудня. Відтак суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності рекомендують "за можливості утриматися від подання митницям ДФС митних декларацій, оформлення яких може бути не завершене до кінця доби 7 грудня". Також митники попереджають про зміну електронних адрес підрозділів митного оформлення.
Нова митниця не виключає вірогідності помилок у єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби, зокрема й щодо прийняття та адресації електронних митних декларацій. Українців також просять урахувати появу нового класифікатора місць митного оформлення та зміну банківських реквізитів для оплати за митне оформлення товарів. Більше читайте тут:
Водночас проблем після 8 грудня не очікують. На митниці просять вибачення за можливі ускладнення. Більше читайте тут:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині судили молодика, що їздив п'яним за кермом
Сьогодні, 16:47
Співак з Луцька MONATIK прокоментував відвертий образ дружини
Сьогодні, 16:19
Українців попереджають про збої в роботі митниці
Сьогодні, 16:00
Яким був візит власника видавництва «Наш формат» до Луцька
Сьогодні, 15:54
Зима не повернеться до початку наступного тижня, – синоптики
Сьогодні, 15:40