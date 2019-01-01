Українців попереджають про збої в роботі митниці

Через появу нового митного органу в структурі Державної митної служби України та ліквідацію митних повноважень​ Державної фіскальної служби України на українців очікують деякі нюанси в роботі відповідних органів.Про це повідомляє пресслужба Нової митниці у Facebook.Виконання митних формальностей новою структурою розпочнеться із 0:00 неділі, 8 грудня. Відтак суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності рекомендують "за можливості утриматися від подання митницям ДФС митних декларацій, оформлення яких може бути не завершене до кінця доби 7 грудня". Також митники попереджають про зміну електронних адрес підрозділів митного оформлення.Нова митниця не виключає вірогідності помилок у єдиній автоматизованій інформаційній системі Держмитслужби, зокрема й щодо прийняття та адресації електронних митних декларацій. Українців також просять урахувати появу нового класифікатора місць митного оформлення та зміну банківських реквізитів для оплати за митне оформлення товарів. Більше читайте тут:Водночас проблем після 8 грудня не очікують. На митниці просять вибачення за можливі ускладнення. Більше читайте тут: