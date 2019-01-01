На Волині Chrysler збив велосипедиста: потерпілий – у лікарні. ФОТО
Сьогодні, 14:32
На дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече збили велосипедиста.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
39-річний водій на "Chrysler Voyager" здійснив наїзд на велосипедиста 1956 року народження.
Потерпілого госпіталізували в лікарню селища Голоби. На місці працювала слідчо-оперативна група.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.
39-річний водій на "Chrysler Voyager" здійснив наїзд на велосипедиста 1956 року народження.
Потерпілого госпіталізували в лікарню селища Голоби. На місці працювала слідчо-оперативна група.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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