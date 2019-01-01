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На Волині Chrysler збив велосипедиста: потерпілий – у лікарні. ФОТО

На Волині Chrysler збив велосипедиста: потерпілий – у лікарні. ФОТО
На дорозі Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече збили велосипедиста.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції.

39-річний водій на "Chrysler Voyager" здійснив наїзд на велосипедиста 1956 року народження.

Потерпілого госпіталізували в лікарню селища Голоби. На місці працювала слідчо-оперативна група.
На Волині Chrysler збив велосипедиста: потерпілий – у лікарні. ФОТО
На Волині Chrysler збив велосипедиста: потерпілий – у лікарні. ФОТО

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Теги: аварія, ДТП
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