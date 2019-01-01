Яким був візит власника видавництва «Наш формат» до Луцька

Владислав Кириченко.



Зустріч відбулася в рамках проєкту «Школа свідомого громадянина». Її реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є Андрій Покровський, пише



Так, 6 грудня у РЦ «Промінь» зібралися чимало лучан, аби поспілкуватися із видавцем на теми, як зацікавити молодь читати літературу, якою в Україні є культура читання та чи читають українці взагалі.



Співкоординаторка проєкту Христина Назар у коментарі зауважила, що на захід зареєструвалися чимало охочих.



«Я роблю висновок, що лучани зацікавлені. Ми запросили власника видавництва тому, що нині йде тенденція до того, що популярність мають блогери, відео, стріми, а книжка стає менш популярною. Однак це видавництво перекладає відомі книжки, світові бестселери, і ці книги читають. І от на тему книжки на рівні з електронними носіями й розповідатиме наш спікер»,– перед заходом проанонсувала Христина Назар.



Аудиторія зачекалася на спікера, тож одразу перейшли до найцікавішого. Модераторка відкритої зустрічі Галина Падалко насамперед запитала про історію створення видавництва «Наш формат». Відповідаючи на це запитання, Владислав Кириченко розповів про свою дитячу травму, пов’язану із переїздом і незнанням російської мови. А згодом додав, що колись видавництво працювало й над записами музичних композицій. І коли видавець приносив їх на радіо, то чув у відповідь «не формат», після цього й з’явилася ідея назвати видавництво із рішучою і промовистою назвою «Наш формат».



Із лучанами видавець активно вів бесіду про освіту, університети, бібліотеки, вибір, видавничий бізнес, свідомість та українських письменників.



Також окрему увагу на заході мала тема про заохочення дітей до читання.



«Я думаю, що у дітей, які не читають книжок, кількість міжнейронних контактів суттєво менша, і внаслідок цього розуміння причинно-наслідкових зв’язків зовсім інше. Насправді людство рухається в сторону анімалізації. Тріумфом є те, що ніхто не знав, що за 1-2 покоління людство позбавиться навичок читати, думати, мислити. Спочатку – телевізори і серіали, а потім –смартфони, Netflix і так далі. Дослідники, що досліджують увагу і концентрацію, кажуть, що концентрації немає. Діти наразі не можуть концентруватися довше, ніж на приблизно 14 секунд. Вони, як шимпанзе. На жаль, так», – зауважив відомий видавець.



Із його слів, батьки все частіше «відкуплюються» від дітей смартфорнами, на яких вмикають мультики, а це є причиною негативних наслідків згодом.



Після відкритого інтерв’ю всі присутні мали змогу поставити власні запитання Владиславу Кириченку. Так, після сесії запитань із залу він обрав три найцікавіших запитання та подарував книги «Нашого формату» тим лучанам, які їх поставили.



Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход зауважив, що зустріч із видавцем планували вже давно, однак чекали вдалого часу, аби її організувати.



«Тема видавництва українських книг, бізнес літератури є досить вузькою. Це не суперприбутковий бізнес, не хайпова тема, тому ми намагалися оптимально зібрати аудиторію, якій це буде цікаво. Наша команда задоволена сьогоднішньою зустріччю, адже Владислав Кириченко є нашим однодумцем, ми робимо спільну справу, ми піднімаємо суспільну свідомість людей, намагаємося показати, що ми самі відповідальні за своє майбутнє. Владислав робить це завдяки перекладам, громадянській позиції, а наш Громадянський Рух «СВІДОМІ» – локально», – зауважив Михайло Наход.



Після зустрічі лучани ще встигли зробити фото із відомим видавцем та підписати книги.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До міста Луцька завітав власник відомого видавництва «Наш формат»Зустріч відбулася в рамках проєкту «Школа свідомого громадянина». Її реалізовує Громадянський Рух «СВІДОМІ», засновником якого є, пише Конкурент Так, 6 грудня у РЦ «Промінь» зібралися чимало лучан, аби поспілкуватися із видавцем на теми, як зацікавити молодь читати літературу, якою в Україні є культура читання та чи читають українці взагалі.Співкоординаторка проєкту Христина Назар у коментарі зауважила, що на захід зареєструвалися чимало охочих.«Я роблю висновок, що лучани зацікавлені. Ми запросили власника видавництва тому, що нині йде тенденція до того, що популярність мають блогери, відео, стріми, а книжка стає менш популярною. Однак це видавництво перекладає відомі книжки, світові бестселери, і ці книги читають. І от на тему книжки на рівні з електронними носіями й розповідатиме наш спікер»,– перед заходом проанонсувала Христина Назар.Аудиторія зачекалася на спікера, тож одразу перейшли до найцікавішого. Модераторка відкритої зустрічі Галина Падалко насамперед запитала про історію створення видавництва «Наш формат». Відповідаючи на це запитання, Владислав Кириченко розповів про свою дитячу травму, пов’язану із переїздом і незнанням російської мови. А згодом додав, що колись видавництво працювало й над записами музичних композицій. І коли видавець приносив їх на радіо, то чув у відповідь «не формат», після цього й з’явилася ідея назвати видавництво із рішучою і промовистою назвою «Наш формат».Із лучанами видавець активно вів бесіду про освіту, університети, бібліотеки, вибір, видавничий бізнес, свідомість та українських письменників.Також окрему увагу на заході мала тема про заохочення дітей до читання.«Я думаю, що у дітей, які не читають книжок, кількість міжнейронних контактів суттєво менша, і внаслідок цього розуміння причинно-наслідкових зв’язків зовсім інше. Насправді людство рухається в сторону анімалізації. Тріумфом є те, що ніхто не знав, що за 1-2 покоління людство позбавиться навичок читати, думати, мислити. Спочатку – телевізори і серіали, а потім –смартфони, Netflix і так далі. Дослідники, що досліджують увагу і концентрацію, кажуть, що концентрації немає. Діти наразі не можуть концентруватися довше, ніж на приблизно 14 секунд. Вони, як шимпанзе. На жаль, так», – зауважив відомий видавець.Із його слів, батьки все частіше «відкуплюються» від дітей смартфорнами, на яких вмикають мультики, а це є причиною негативних наслідків згодом.Після відкритого інтерв’ю всі присутні мали змогу поставити власні запитання Владиславу Кириченку. Так, після сесії запитань із залу він обрав три найцікавіших запитання та подарував книги «Нашого формату» тим лучанам, які їх поставили.Співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход зауважив, що зустріч із видавцем планували вже давно, однак чекали вдалого часу, аби її організувати.«Тема видавництва українських книг, бізнес літератури є досить вузькою. Це не суперприбутковий бізнес, не хайпова тема, тому ми намагалися оптимально зібрати аудиторію, якій це буде цікаво. Наша команда задоволена сьогоднішньою зустріччю, адже Владислав Кириченко є нашим однодумцем, ми робимо спільну справу, ми піднімаємо суспільну свідомість людей, намагаємося показати, що ми самі відповідальні за своє майбутнє. Владислав робить це завдяки перекладам, громадянській позиції, а наш Громадянський Рух «СВІДОМІ» – локально», – зауважив Михайло Наход.Після зустрічі лучани ще встигли зробити фото із відомим видавцем та підписати книги.

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