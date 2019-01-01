З`явилося відео погоні за винуватцями смертельної ДТП у Луцьку
Сьогодні, 19:59
Луцькі поліцейські оприлюднили відео погоні за автомобілем BMW 528, який в обласному центрі збив на смерть жінку.
Відео з`явилися YouTube-каналі поліції.
Нагадаємо, близько опівночі по вулиці Карпенка-Карого у Луцьку автомобіль BMW 528 насмерть збив перехожу й втік з місця ДТП.
Екіпажі патрульних отримали орієнтування про винуватців, які направлялись в бік села Гаразджа. На неодноразові озвучування вимог зупинитись водій не реагував та грубо порушував Правила дорожнього руху, створюючи аварійні ситуації.
Неподалік села Піддубці, поліцейські все ж заблокували автомобіль, в салоні якого перебувало троє чоловіків з ознаками сильного алкогольного сп’яніння. Всі вони жителі Луцька, їх негайно затримали. Нині слідчі встановлюють, хто з них керував автомобілем і скоїв летальну автопригоду.
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Відео з`явилися YouTube-каналі поліції.
Нагадаємо, близько опівночі по вулиці Карпенка-Карого у Луцьку автомобіль BMW 528 насмерть збив перехожу й втік з місця ДТП.
Екіпажі патрульних отримали орієнтування про винуватців, які направлялись в бік села Гаразджа. На неодноразові озвучування вимог зупинитись водій не реагував та грубо порушував Правила дорожнього руху, створюючи аварійні ситуації.
Неподалік села Піддубці, поліцейські все ж заблокували автомобіль, в салоні якого перебувало троє чоловіків з ознаками сильного алкогольного сп’яніння. Всі вони жителі Луцька, їх негайно затримали. Нині слідчі встановлюють, хто з них керував автомобілем і скоїв летальну автопригоду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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