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З`явилося відео погоні за винуватцями смертельної ДТП у Луцьку

З`явилося відео погоні за винуватцями смертельної ДТП у Луцьку
Луцькі поліцейські оприлюднили відео погоні за автомобілем BMW 528, який в обласному центрі збив на смерть жінку.

Відео з`явилися YouTube-каналі поліції.

Нагадаємо, близько опівночі по вулиці Карпенка-Карого у Луцьку автомобіль BMW 528 насмерть збив перехожу й втік з місця ДТП.

Екіпажі патрульних отримали орієнтування про винуватців, які направлялись в бік села Гаразджа. На неодноразові озвучування вимог зупинитись водій не реагував та грубо порушував Правила дорожнього руху, створюючи аварійні ситуації.

Неподалік села Піддубці, поліцейські все ж заблокували автомобіль, в салоні якого перебувало троє чоловіків з ознаками сильного алкогольного сп’яніння. Всі вони жителі Луцька, їх негайно затримали. Нині слідчі встановлюють, хто з них керував автомобілем і скоїв летальну автопригоду.


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Теги: поліція, Луцьк
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