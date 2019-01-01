Поїзд «Ковель-Сарни» курсуватиме за новим маршуртом





Про це йдеться на сайті Львівської залізниці.



Так, у неділю, 8 грудня, вводять новий графік руху поїздів. Тому тимчасових змін зазнає розклад руху приміського поїзда "Ковель – Сарни", який курсуватиме лише до станції "Маневичі".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Потяг «Ковель-Сарни» курсуватиме за зміненим маршрутом.Про це йдеться на сайті Львівської залізниці.Так, у неділю, 8 грудня, вводять новий графік руху поїздів. Тому тимчасових змін зазнає розклад руху приміського поїзда "Ковель – Сарни", який курсуватиме лише до станції "Маневичі".

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